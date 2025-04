Pontal do Paraná confirma 4º Arraiá Caiçara no final de junho

Prefeitura informa que edição contará com atrações nacionais, além de nomes locais e regionais | foto: PMPP/Divulgação

De 26 a 29 de junho, o Centro de Eventos do Balneário Marissol será novamente palco do Arraiá Caiçara de Pontal do Paraná. Em sua 4ª edição, o evento reúne música, dança, culinária e atividades culturais envolvendo escolas, projetos sociais e a comunidade de Pontal do Paraná.

Nos anos anteriores, artistas como Gaúcho da Fronteira, Os Serranos e Frank Aguiar já se apresentaram no evento. As tarçõs deste ano ainda não foram anunciadas, mas a prefeitura informa que o Arraiá Caiçara também contará com atrações nacionais, além de nomes locais e regionais. A participação das escolas do município segue como um dos principais destaques da programação.

As barracas são organizadas em parceria com as APMFs. Além dos quitutes típicos, os visitantes encontram apresentações de projetos pedagógicos que integram as atividades escolares do ano. Toda a renda obtida será destinada a ações e melhorias nos CMEIs e nas escolas da cidade.

O fim de semana terá uma programação especial: no sábado e domingo, durante o dia, os palcos serão ocupados por apresentações de alunos e grupos ligados a projetos sociais.

E, como já virou tradição, o domingo também tem churrasco. A refeição é preparada pela equipe do Santuário São José, com a renda voltada para a paróquia.

“O recurso que arrecadamos é gerido com muita transparência, e isso motiva o envolvimento da comunidade nas apresentações e na promoção das barracas. A própria comunidade se mobiliza e divulga”, afirma Elizangela Kriger, diretora do CMEI Siri Azul, escola que mais arrecadou na última edição do evento. “Com esse apoio, conseguimos adquirir itens como liquidificador industrial, equipamentos de sonorização, televisores, máquina de encadernação, toldos, acessórios para eventos como formaturas, figurinos para apresentações artísticas e até viabilizamos passeios educativos, como a visita ao aquário. A festa proporciona essa possibilidade de arrecadação para que a APMF tenha recursos em caixa e participe ativamente da gestão escolar. O envolvimento da comunidade é algo que não tem preço. Temos uma comunidade muito unida, assim como nossa equipe de trabalho, que se dedica do início ao fim”, completa.

Para o prefeito Rudão Gimenes, o evento é um exemplo de construção coletiva que fortalece os laços entre famílias, professores, estudantes e a comunidade. “A Prefeitura participa ativamente da organização, promoção e investimento no evento, garantindo estrutura e apoio para que tudo aconteça. Além de beneficiar diretamente as escolas, com a arrecadação sendo reinvestida nas unidades, a festa movimenta o comércio local e valoriza o turismo cultural. É uma ação que une educação, cultura e desenvolvimento para Pontal do Paraná”, conclui o prefeito.