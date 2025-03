Chácara Zampiri, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 07.146.843/0001-40, torna público que irá requer ao Instituto Água e Terra – IAT a Licença Ambiental SImplificada – LAS para atividade de área de transbordo e transporte de resíduos de construção civil não perigosos, no endereço Rodovia Argus, Tha Heyn, 2555, balneário do Guaraguaçu, Município de Pontal do Paraná/PR.