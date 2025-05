Lideranças indígenas conduzem formação com professores em Paranaguá

Encontro com Juliana Kerexu e Karai Mirim Popygua faz parte da formação do “Era Uma Vez…Brasil” – projeto de arte-educação que valoriza o protagonismo dos povos originários na história do Brasil

Como resistir, existir e recontar a história a partir das raízes originárias do Brasil? Essas são algumas das reflexões que irão nortear o 6º encontro formativo do projeto “Era Uma Vez…Brasil ”, que acontece nesta segunda-feira (19), em Paranaguá.

A formação, voltada a professores da rede pública participantes da iniciativa, será realizada das 13h30 às 17h30 no Colégio Estadual José Bonifácio (Alameda Cel. Elizio Pereira, sn, Estradinha) e contará com a presença de duas lideranças indígenas Guarani Mbya: Juliana Kerexu e Karai Mirim Popygua, com mediação de Mateus Bravo.

Com o tema “Pindorama e Brasil: o legado de lutas e resistências indígenas”, a atividade propõe um mergulho na ancestralidade e nas trajetórias de luta dos povos indígenas.

A iniciativa integra a 9ª edição do projeto “Era Uma Vez…Brasil” , que em 2025 mobiliza professores e alunos do 8º ano de escolas públicas em 15 cidades brasileiras com o tema “Quem conta a nossa história?” . A proposta é valorizar o protagonismo indígena e afro-brasileiro, promovendo uma educação mais crítica, diversa e conectada com os territórios e culturas locais.

Para o coordenador do projeto, Guilherme Parreira, realizar este encontro é uma oportunidade de fortalecer o papel transformador da educação. “A presença dos dois ativistas representa não apenas o reconhecimento do poder dos saberes indígenas, mas também um convite à escuta, ao diálogo e à supervisão da nossa forma de ensinar História”, afirma.

Parreira destaca que a atividade visa provocar reflexões profundas sobre a formação do Brasil — não apenas como nação, mas como um espaço marcado por resistências e memórias silenciadas. “Momentos como esta renovação o compromisso do projeto ‘Era Uma Vez…Brasil’ com uma releitura crítica da história, pautada no respeito, na escuta e na valorização das vozes originárias.”

Sobre os palestrantes

Juliana Kerexu é uma das principais representantes das mulheres indígenas do Brasil em espaços de articulações nacionais e internacionais. Cacica da Tekoa Takuaty, localizada na Terra Indígena Ilha da Cotinga, em Paranaguá, atua intensamente na defesa dos direitos territoriais, culturais e ambientais dos povos originários, com especial atenção à região litorânea do Sul e Sudeste. Também é professora de língua guarani e fundadora do grupo de estudos Mbya Ayvu, que promove a valorização dos saberes ancestrais entre jovens indígenas.

Já Karai Mirim Popygua, também conhecido como Nelson de Castro Veríssimo, é professor de língua guarani, estudante de Pedagogia e Ciências da Natureza e vive no território Sambaqui, na Aldeia Guaviraty, em Pontal do Paraná.

Sobre o projeto

Realizado pela Origem Produções e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o “Era Uma Vez…Brasil” conta com patrocínio de diferentes empresas , de acordo com a região em que é realizado . Em Paranaguá (PR) é patrocinado pelaRocha Terminais Portuários e Logística.

O projeto promove uma jornada educativa dividida em quatro etapas: pesquisa histórica, vivência cultural com oficinas e atividades práticas, intercâmbio em Portugal e ações de impacto nas comunidades de origem dos alunos. Desde sua criação, em 2016, já mobilizou milhares de estudantes e educadores em todo o país.

Em 2025, acontece simultaneamente em 15 cidades brasileiras, incluindo oito no interior paulista : Ribeirão Preto, Serrana, Brodowski, Lençóis Paulista, Macatuba, Areiópolis, Quatá e Paraguaçú Paulista. No Estado da Bahia, participa das cidades de Salvador, Jacobina, Mata de São João e Camaçari. Em Pernambuco, os municípios de Belo Jardim e Recife. E no Paraná, participa da cidade de Paranaguá.

A proposta é estreitar os laços entre escola, comunidade e identidade, valorizando saberes tradicionais e o protagonismo de jovens e professores na permanência da narrativa histórica brasileira. Mais informações no site : https://site.eraumavezbrasil.com.br/

Formação com Juliana Kerexu e Karai Mirim Popygua

Atividade exclusiva para professores participantes da edição 2025 do projeto “Era uma vez… Brasil”

Data: 19/05/25 (segunda-feira), das 13h30 às 17h30

Local: Colégio José Bonifácio (Alameda Cel. Elizio Pereira, Sn – 0 – Estradinha, Paranaguá/PR)

