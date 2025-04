Samu Litoral recebe nova ambulância UTI Móvel do governo federal

Prefeito Adriano Ramos e vice-prefeita Fabiana Parro conhecem nova UTI Móvel | fotos: Prefeitura de Paranaguá

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nessa quinta (10), a entrega oficial de uma nova ambulância que passa a integrar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu Litoral. O veículo foi cedido pelo Ministério da Saúde através do programa federal Renova Frota, que tem como objetivo modernizar os meios de transporte de saúde em todo o país.

A entrega contou com a presença do prefeito Adriano Ramos, da vice-prefeita Fabiana Parro, da secretária municipal de Saúde, Patrícia Mozett, e do personagem símbolo da imunização no Brasil, o Zé Gotinha, acompanhado da Maria Gotinha, marcando também o lançamento oficial da campanha de vacinação contra a gripe 2025 em Paranaguá.

“Esse novo veículo de resgate vem para beneficiar não só Paranaguá, mas todo o Litoral, através do consórcio Cislipa. É uma parceria importante com o governo federal, especialmente num momento em que precisávamos reforçar a frota do Samu”, afirmou o prefeito Adriano Ramos, que preside o consórcio.

A nova ambulância é um veiculo de suporte avançado de vida (UTI móvel), equipada com médico, enfermeiro e condutor, preparada para atender pacientes em estado crítico em situações de urgência e emergência. O diretor técnico do Samu Litoral, João Cláudio Campos Pereira, destacou que a nova unidade representa um avanço no atendimento regional. “Uma viatura como essa traz a possibilidade de um atendimento mais qualificado a pacientes graves, contribuindo diretamente com a qualidade do socorro prestado em todo o litoral.”

Também presente na solenidade, o diretor executivo do Cislipa, Daniel Fangueiro, destacou o papel da articulação municipal para a conquista. “Esse é um veículo de grande relevância, proporcionado pelo programa Frota Renovada do governo federal, e viabilizado pelo trabalho consistente da Secretaria de Saúde de Paranaguá. Fundamental para o atendimento de urgência e emergência em toda a extensão do litoral paranaense.”

Vacinação contra a gripe

A secretária Patrícia Mozett comemorou a conquista: “Estamos felizes com a entrega dessa ambulância, que vem para renovar a frota do Samu, há muito tempo necessitada. Aproveitamos esse momento para lançar a campanha de vacinação da gripe com a presença do Zé Gotinha, reforçando a importância da imunização para todos os públicos.”

A campanha de vacinação contra a gripe 2025 já está em andamento em Paranaguá, com doses disponíveis nas unidades de saúde da cidade. A população é orientada a procurar o posto mais próximo para garantir a imunização.