Projeto Samuzinho inicia nas escolas municipais de Matinhos

O lançamento do Projeto “Samuzinho”, aconteceu nesta quarta-feira (10), na Escola Municipal Francisco dos Santos, em Matinhos. O projeto, que deverá acontecer sete escolas da rede pública municipal, tem como principal tarefa cuidar melhor das crianças ensinando os primeiros socorros.

A capacitação é dirigida aos alunos, professores e servidores da educação. O objetivo é promover a conscientização, a importância de conhecimentos básicos em primeiros socorros e a importância do atendimento adequado em situações de emergência.

A ideia do projeto desenvolvido pelo Samu Litoral se baseia na Lei Lucas de nº 13.722, de 2018, que homenageia o menino Lucas Begalli Zamora, que morreu em 2017, quando se engasgou enquanto se alimentava durante um passeio escolar. O projeto também se fundamenta no “Projeto Crianças Salvam Corações”, de criação do Dr. Uri Flato, da Universidade de Marília-SP, que visa transmitir conhecimento às crianças e adolescentes sobre parada cardiorrespiratória e manobras de reanimação cardiopulmonar.

O projeto é executado pela equipe do Núcleo de Educação Permanente do Samu e por estagiários da UFPR Litoral, com apoio da Secretaria Municipal de Educação.

Serão realizadas palestras, workshops e principalmente simulações práticas visando a capacitação dos alunos e professores para agirem de forma eficaz em situações de emergência.