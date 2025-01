Socorristas do Samu Litoral realizam parto dentro de um barco

Foto: Samu Litoral

Duas equipes de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu Litoral auxiliaram em um parto de alto risco a bordo de uma embarcação e foram homenageados pelo novo presidente do Cislipa

Na manhã de quarta-feira (15), uma jovem moradora de Guaraqueçaba de 17 anos, com 37 semanas de gravidez, estava sendo transferida de Guaraqueçaba para o Hospital Regional do Litoral devido a complicações na gestação. No transporte por mar, ela entrou em trabalho de parto dentro da embarcação.

Equipes do foram acionadas e agiram rápido para auxiliar no parto que já estava em andamento. O parto aconteceu dentro do barco, no terminal de desembarque de Paranaguá. A bebê, uma menina, nasceu saudável. As equipes fizeram a estabilização da mãe e as duas foram transportadas para Hospital Regional, onde receberam atendimento médico e passam bem.

Adriano Ramos, prefeito de Paraná e novo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral (Cislipa), concedeu, na tarde desta quinta-feira (16), um certificado de reconhecimento aos profissionais. A vice-prefeeta Fabiana Parro também participou da solenidade simples.

Foram homenageados a médica Michella Przybycien; o enfermeiro Michael Capelari Neves; a técnica de enfermagem Marilucia Lazarin Chimanski; e os condutores socorristas Tiago Mendes de Paula e Renato da Silva Junior.

“Sua atuação faz a diferença na vida de muitos e representa os valores que buscamos para o desenvolvimento do nosso Litoral. O reconhecimento pelo compromisso e humanização dos relevantes serviços prestados”, diz um trecho do certificado.