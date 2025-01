Linha Turismo beira-mar conecta Pontal do Sul a Guaraguaçu com tarifas acessíveis

Foto: PMPPR/Clovis Santos

A população e os visitantes de Pontal do Paraná agora contam com uma nova opção de transporte turístico, que promete facilitar o deslocamento e promover as belezas naturais da cidade. A nova Linha Turismo pela beira-mar, oferece três horários diários de saída em ambos os sentidos entre Pontal do Sul e Guaraguaçu.

Os horários das partidas foram estrategicamente definidos para atender moradores e turistas. Do Terminal de Embarque em Pontal do Sul, os ônibus saem às 8h30, 12h55 e 17h55. No sentido oposto, partindo de Guaraguaçu, os horários são às 9h40, 14h05 e 19h10. Além disso, o trajeto inclui um percurso pela orla da cidade, proporcionando vistas privilegiadas da beira-mar.

A Linha Turismo é operada pela Oceânica Sul, tem tarifa de R$ 3,00 durante os dias úteis e aos sábados, domingos e feriados, a tarifa é de R$ 2,00. “Queremos incentivar o turismo interno e facilitar o transporte tanto para os moradores quanto para os visitantes que desejam conhecer nossas praias e atrativos”, destacou o prefeito Rudão Gimenes.

Luciana Costa, secretária de Turismo, afirma que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações para fortalecer o turismo e promover o desenvolvimento econômico local. “Esse projeto visa não apenas ampliar as opções de transporte, mas também valorizar a experiência turística em Pontal do Paraná. A tarifa acessível é um incentivo para que todos aproveitem”, afirmou.

Horários