Linha Turismo está de novo em atividade e conecta a orla de Pontal do Paraná

De segunda a sexta-feira, a tarifa é de R$ 3,25, enquanto aos sábados, domingos e feriados o valor é de R$ 2,25

Foto: Clovis Santos / PMPPR

A Linha Turismo já está em funcionamento em Pontal do Paraná, conectando o Porto de Embarque de Pontal do Sul às regiões de Monções e Guaraguaçu, com trajeto pela orla e tarifas acessíveis para moradores e visitantes.

O serviço percorre a beira-mar do município, atendendo diferentes balneários e pontos estratégicos ao longo da orla.

A ligação entre Pontal do Sul e Guaraguaçu amplia as alternativas de deslocamento, ao mesmo tempo em que oferece aos passageiros uma viagem marcada pelas paisagens naturais do litoral.

Com valores populares, a Linha Turismo foi estruturada para atender tanto a população local quanto turistas. De segunda a sexta-feira, a tarifa é de R$ 3,25, enquanto aos sábados, domingos e feriados o valor é de R$ 2,25.

De acordo com o prefeito Rudão Gimenes, a iniciativa busca incentivar o turismo interno e facilitar o acesso aos atrativos do município.

A secretária municipal de Turismo, Luciana Goldschmidt Costa, ressalta que a Linha Turismo integra um conjunto de ações voltadas ao setor, ampliando as opções de transporte e contribuindo para uma experiência mais qualificada de quem visita Pontal do Paraná, além de atender às necessidades dos moradores.

Com a Linha Turismo em funcionamento, Pontal do Paraná amplia as opções de deslocamento ao longo da orla, oferecendo um serviço acessível que contribui para a circulação de moradores e visitantes e para o movimento da atividade turística no município.