Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Mercado Barrageiro dez25-jan26 mob

Linha Turismo está de novo em atividade e conecta a orla de Pontal do Paraná

Redação
De segunda a sexta-feira, a tarifa é de R$ 3,25, enquanto aos sábados, domingos e feriados o valor é de R$ 2,25
Foto: Clovis Santos / PMPPR

A Linha Turismo já está em funcionamento em Pontal do Paraná, conectando o Porto de Embarque de Pontal do Sul às regiões de Monções e Guaraguaçu, com trajeto pela orla e tarifas acessíveis para moradores e visitantes.

O serviço percorre a beira-mar do município, atendendo diferentes balneários e pontos estratégicos ao longo da orla.

A ligação entre Pontal do Sul e Guaraguaçu amplia as alternativas de deslocamento, ao mesmo tempo em que oferece aos passageiros uma viagem marcada pelas paisagens naturais do litoral.

Com valores populares, a Linha Turismo foi estruturada para atender tanto a população local quanto turistas. De segunda a sexta-feira, a tarifa é de R$ 3,25, enquanto aos sábados, domingos e feriados o valor é de R$ 2,25.

De acordo com o prefeito Rudão Gimenes, a iniciativa busca incentivar o turismo interno e facilitar o acesso aos atrativos do município.

A secretária municipal de Turismo, Luciana Goldschmidt Costa, ressalta que a Linha Turismo integra um conjunto de ações voltadas ao setor, ampliando as opções de transporte e contribuindo para uma experiência mais qualificada de quem visita Pontal do Paraná, além de atender às necessidades dos moradores.

Com a Linha Turismo em funcionamento, Pontal do Paraná amplia as opções de deslocamento ao longo da orla, oferecendo um serviço acessível que contribui para a circulação de moradores e visitantes e para o movimento da atividade turística no município.

Redação
Leia também
Litoral

Governo divulga dicas de segurança para curtir shows do Verão Maior

Litoral

Segunda semana do Verão Maior Paraná terá surfe, vôlei de praia e ídolos olímpicos

Litoral

Shows de artistas paranaenses começam nesta terça no Litoral e na Costa Noroeste

Pontal do Paraná

Pontal do Paraná terá 12 shows de paranaenses no Palco Sunset de Shangri-lá

Pontal do Paraná

Prefeitura de Pontal destaca mudança para nota fiscal nacional no dia 1º

Pontal do Paraná

Pontal do Paraná terá queima de fogos em cinco balneários