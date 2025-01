Litoral do Paraná permanece com 30 locais impróprios ao banho

Foz do rio Brejatuba, um local muto frequentado | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O Litoral do Paraná permanece com 30 locais que devem ser evitados pelos banhistas para não contraírem doenças, como as viroses. Nada mudou em comparação com a semana anterior.

A informação é confirmada pelo novo boletim de balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT) desta sexta-feira (24), que desta vez separou os 10 locais permanentemente impróprios. Eles ficam em foz de rios e canais, mas são de acesso público, alguns muito frequentados.

Estes dados agora estão em cinza e fora do quadro principal, e não mais em vermelho e letra maiúscula como era antes.

Os 30 locais que devem ser evitados para o banho:

Guaratuba (11): Caieiras, Central (3). Mais sete pontos permanentes em foz de rios e canais na Praia Central, Brejatuba (3), Nereidas (2) e Barra do Saí.

Matinhos (8): Balneários Ipacaray, Solymar, Flórida, Riviera (2) e Flamingo. Mais dois pontos permanentes do rio Matinhos e do Canal Caiobá.

Pontal do Paraná (8): Balneários Shangri-lá (2), Olho D’Água, Ipanema (2), Praia de Leste (2). Mais um ponto permanente do rio Olho D’Água.

Ilha do Mel: (Paranaguá): dois pontos na praia de Encantadas (baía).

Antonina: Ponta da Pita.

Conforme explicava o IAT, quando noticiava as informações do boletim às sextas-feiras, “o monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui”.

Para isso, utiliza-se o indicador Escherichia coli, uma bactéria presente no intestino de seres humanos e animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, a probabilidade da existência de organismos patogênicos (causadores de doenças).

As doenças mais comuns são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras, mais graves, também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifoide.

Águas contaminadas também podem conter o norovírus, responsável por causar gastroenterites, que têm sintomas como náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, e são conhecidas genericamente como viroses.

Amostras humanas de fezes coletadas em Guaratuba e Morretes e enviadas ao Laboratório Central do Estado (Lacen) pelas vigilâncias sanitárias municipais, testaram positivo para norovírus como causa de virose nos pacientes.

O 6º Boletim da Balneabilidade, com novo leiaute.

5º Boletim mostrava os mesmos locais impróprios