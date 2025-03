Litoral do Paraná tem 19 locais impróprios ao banho no último boletim do verão

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O 11º Boletim da Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT), o último desta temporada de verão, publicado nesta sexta-feira (21), mostra que há 19 pontos impróprios para banho no Litoral do Paraná.

São dois a mais que na semana passada. As mudanças foram em Guaratuba, onde o trecho da Praia Central na altura da rua Ponta Grossa voltou a ser reprovado como aconteceu na maior parte da temporada; e, pela primeira vez neste verão, no rio Nhundiaquara, na altura do Largo do Nunes, em Morretes;

Dos 19 locais que devem ser evitados pelos banhistas, 10 ficam na foz de rios e canais que desembocam na praia e são permanentemente impróprios. No novo boletim do IAT, estes locais aparecem discretamente, em cinza.

Confira o 19 locais impróprios ao banho no Litoral do Paraná:

Guaratuba (9): Prainha e Praia Central (altura da av. Ponta Grossa), mais sete pontos permanentes em foz de rios e canais na orla central, Brejatuba (3), Nereidas (2) e Barra do Saí.

Matinhos (4): Balneário Flamingo e praia de Matinhos (Sesc), mais dois pontos permanentes da altura do rio Matinhos e do canal Caiobá.

Pontal do Paraná (2): Balneário Ipanema, mais um ponto permanente do rio Olho D’Água.

Ilha do Mel (2): dois pontos na praia de Encantadas (baía).

Antonina (1): Ponta da Pita.

Morretes (1): Rio Nhundiaquara (no Largo Lamenha Lins)

Doenças

O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto e utiliza o indicador Escherichia coli, uma bactéria presente no intestino de seres humanos e animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de contaminação por esgoto e, consequentemente, a probabilidade da existência de causadores de doenças.

As doenças mais comuns são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras, mais graves, também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifoide.

Nesta temporada de verão, houve um aumento expressivo de casos de viroses.