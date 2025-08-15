Tentativa de furto termina com homem morto a tiros em Guaratuba

Imagem: Redes sociais / Portal Cidade de Guaratuba / Folha do Litoral

Paulo Vitor Rachelle Pedrotti, de 31 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (14) após ser baleado por uma policial militar durante uma tentativa de furto em um condomínio no bairro Cohapar, em Guaratuba. A reportagem é da Folha do Litoral.

Segundo informações apuradas no local, a equipe policial foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar, encontrou Paulo caído na parte externa do condomínio, já ferido por disparos de arma de fogo.

De acordo com o relato da policial envolvida, ela percebeu um homem passando em frente à sua residência e, ao olhar pela janela, notou que ele estaria furtando sua bicicleta nos fundos do imóvel. A policial pegou sua arma e foi ao encontro do suspeito, ordenando que ele largasse o objeto e levantasse as mãos.

Ainda conforme o depoimento, o homem não teria obedecido e avançou em sua direção, momento em que a policial efetuou disparos. O suspeito foi atingido em diferentes partes do corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito.

No local, a perícia recolheu 12 cápsulas de munição calibre 9mm. Após o isolamento da área, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do caso.