Litoral formou 423 servidores em Programa de Capacitação da AMP e Itaipu

Foto: Sara Cheida / Itaipu Binacional

Nesta quinta-feira (27), em Cascavel, foi realizada a formatura de mais 600 servidores públicos que participaram do Programa de Capacitação AMP Itaipu 4.0.

O programa foi realizado pela Itaipu Binacional, a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e as 19 associações regionais com o objetivo contribuir com o processo de capacitação e formação de profissionais de carreira das prefeituras do Paraná. A formação foi realizada pelo Grupo Educacional Pólis Civitas.

No total, foram disponibilizadas 18.000 vagas nos 399 municípios do Estado, distribuídas em quatro diferentes cursos de qualificação em áreas consideradas estratégicas, com os temas: Autismo; Alfabetização e Letramento; Gestão do Esporte e do Lazer e Licitações e Contratos.

Litoral presente

Os sete municípios do Litoral participaram, com um total de 423 servidores formados em uma das quatro áreas, conforme dados da Pólis Civitas. A maior procura foi pela qualificação no atendimento ao Autismo, com 237 servidores formados; Alfabetização teve 51; Esporte e Lazer, 27; e Licitações, 108 servidores.

O destaque foi o município de Morretes, que tem cerca de 6% da população da região e representou pouco mais de 24% dos servidores do Litoral nos cursos.

Paranaguá teve 111 servidores formados: 61 no curso sobre Autismo, 11 em Alfabetização, 4 em Esporte e 35 em Licitações.

teve servidores formados: 61 no curso sobre Autismo, 11 em Alfabetização, 4 em Esporte e 35 em Licitações. Morretes , 102 : 38 em Autismo, 23 em Alfabetização, 10 em Esporte e 31 em Licitações.

, : 38 em Autismo, 23 em Alfabetização, 10 em Esporte e 31 em Licitações. Guaratuba , 79 : 58 em Autismo, 4 em Alfabetização, 7 em Esporte e 10 em Licitações.

, : 58 em Autismo, 4 em Alfabetização, 7 em Esporte e 10 em Licitações. Pontal do Paraná , 54 : 31 em Autismo, 8 em Alfabetização, 3 em Esporte e 12 em Licitações.

, : 31 em Autismo, 8 em Alfabetização, 3 em Esporte e 12 em Licitações. Matinhos , 45 : 32 em Autismo, 4 em Alfabetização, 3 em Esporte e 6 em Licitações.

, : 32 em Autismo, 4 em Alfabetização, 3 em Esporte e 6 em Licitações. Antonina , 29 : 16 em Autismo, 1 em Alfabetização e 12 em Licitações.

, : 16 em Autismo, 1 em Alfabetização e 12 em Licitações. Guaraqueçaba, 3: 1 em Autismo e 2 em Licitações.

O diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri | foto: Sara Cheida / Itaipu Binacional

O diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, destacou a importância da qualificação direcionada aos servidores públicos municipais para ofertar um serviço de alta qualidade à população. “Nós não vamos ter um país mais democrático, sem miséria e sem fome, se não houver conhecimento. Não haverá avanço se não tivermos um serviço público de qualidade”.

Segundo o presidente da AMP e secretário-geral da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Edimar Santos, os servidores públicos, especialmente nos pequenos e médios municípios, não teriam condições de realizar uma pós-graduação, devido a limitações orçamentárias. “No entanto, graças à Itaipu e à parceria com a AMP, foi possível oferecer essa oportunidade, que beneficia significativamente a população, pois são os servidores que atendem na educação, realizam licitações e promovem compras, o que impacta diretamente nos recursos que o município recebe”, explicou.

O presidente da AMP, Edimar Santos | foto: AMP

Maior programa gratuito de pós-graduação

Esse é o maior programa gratuito de pós-graduação voltado aos servidores públicos já realizado no Paraná – uma ação do programa Itaipu Mais que Energia, da Itaipu Binacional, com investimentos que ultrapassam 3 bilhões de reais, dentre os quais foram destinados mais de R$ 48 milhões para o projeto.

No início de outubro de 2024, o Tribunal de Contas da União divulgou um ranking dos estados com maior excelência na aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos, no qual o Paraná aparece em terceiro lugar. Para o presidente do Pólis Civitas, Paulo Maia Junior, esse resultado é fruto do programa de capacitação promovido pela Itaipu, que teve início em abril de 2024.

“Isso mostra que essa transformação se deu através da educação e do conhecimento. São servidores públicos, participantes do programa do Eixo Licitações e Contratos, que estão aplicando, na prática, os conhecimentos agregados”, explicou.

O Programa AMP Itaipu 4.0 abrangeu servidores em todo o Paraná, mesclando eventos presenciais, virtuais e ações itinerantes com a inscrição de mais de 35 mil servidores.

Essa ação está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 4 – Educação de Qualidade, que visa garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Estiveram presentes no evento prefeito de Cascavel, Renato Silva; o deputado estadual Professor Lemos (PT); o 2º vice-presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), Carlos Antonio Reis, representando os 19 presidentes de associações regionais; a prefeita de Nova América da Colina, Tânia Basso; o vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô; a secretária Municipal de Educação de Cascavel, Márcia Baldini; a secretária Municipal de Planejamento e Gestão de Cascavel, Vanise da Silva Pohl, entre outras autoridades.