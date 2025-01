Litoral pode ter até 34ºC nesta sexta, com chuva rápida à noite

Previsão de céu azul e esta areia lotada durante o dia todo | foto: Gustavo Aquino

Nesta sexta-feira (3), com o avanço do ramo frontal pelo oceano Atlântico em direção à região Sudeste do Brasil, os ventos no Paraná passam a ser predominantemente de sul, o que reduz o ingresso de umidade no estado e enfraquece a instabilidade.

A previsão é do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

As temperaturas serão elevadas em grande parte do Estado, inclusive no Litoral com mínima entre 19 ºC e 21 ºC e máximas de 31 ºC a 34 ºC.

Apesar do clima mais seco, o sistema de baixa pressão localizado no oceano Atlântico, na altura da Argentina e Uruguai, ainda favorecerá pancadas isoladas de chuva em todas as regiões do Paraná, especialmente no período da tarde, devido ao maior aquecimento.

Não se descarta a possibilidade de temporais localizados, principalmente nas regiões Norte e Leste do estado. Nas praias, principalmente, a maior probabilidade é de chuva rápida no início da noite, podendo ocorrer pancadas à tarde em Pontal do Paraná, assim como em Antonina.

Condições do Tempo 48h

No sábado, a maior instabilidade deve se concentrar mais no Litoral, assim como em todo setor Leste e no Norte do Paraná, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas nessas áreas.

Por outro lado, o setor centro-oeste do estado deverá ter predomínio de tempo estável, no entanto, não se descarta possibilidade de pancada rápida e isolada de chuva, sem risco para fortes temporais.