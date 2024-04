Litoral tem 933 novos casos de dengue, 538 só em Guaratuba 

O Litoral do Paraná registrou 933 novos casos de dengue no informe semanal publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (2). A região já tem 7.319 confirmações no período epidemiológico iniciado em 30 de julho de 2023.

Guaratuba teve 538 confirmações na semana, o maior número da região pela quarta semana consecutiva, e chega a 2.215 casos.

Antonina registrou 79 novos casos nesta semana, totalizando 2.220 registros de dengue no período epidemiológico, ainda o maior número do Litoral.

Paranaguá apresentou 163 novas confirmações e chega a 1.720 casos. Matinhos teve 81 novos casos e soma 758 confirmações. Morretes teve 61 novos casos e chegou a um total de 330.

Pontal do Paraná teve 11 novos casos e soma apenas 73 confirmações e Guaraqueçaba não teve nenhum registro durante a semana, permanecendo somente com 3 confirmações de dengue nos últimos meses.

Paraná

O boletim semanal apresenta mais 25.462 novos casos confirmados de dengue e 26 novos óbitos em todo o estado.

Com a atualização, o Paraná contabiliza no período epidemiológico atual 103 mortes, sendo 45 homens e 58 mulheres, e 184.819 casos pela doença.

Os novos óbitos são de pessoas entre 35 e 97 anos, residentes em 14 diferentes municípios (Chopinzinho, Dois Vizinhos, São Jorge D’Oeste, Cascavel, Espigão do Alto Iguaçu, Araruna, Mandaguari, Sarandi, Cambé, Londrina, Cornélio Procópio, Ibaiti, Terra Roxa e Ivaiporã), sendo que 18 tinham comorbidades. São 12 homens e 14 mulheres.

Brasil

Neste momento, a maior parte do país está em cenário menos agressivo na incidência de dengue. Há 13 estados em estabilidade: Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Já a tendência de queda está no Acre, Roraima, Amazonas, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Piauí, Minas Gerais e Espírito Santo. Apenas Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe apresentam tendência de aumento.

Apoio aos estados e municípios

Até o momento, o Ministério da Saúde liberou R$ 134,2 milhões, por meio de portarias, como apoio para enfrentamento a emergências para os seguintes estados além do Distrito Federal: Acre, Amapá, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foram contemplados mais 420 municípios. O investimento pode ser multiplicado e aumentado em outras parcelas, a depender do plano de execução apresentado pelos entes pedirem o apoio emergencial. Os recursos são parte do R$ 1,5 bilhão reservado para este fim.

A pasta também destinou mais de R$ 300 milhões para o incremento financeiro federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS). A recomposição do orçamento se dará por meio de aumento retroativo e contempla medicamentos que tratam sintomas da dengue. Foram promovidas, ainda, visitas técnicas para dar apoio às ações de vigilância, controle vetorial e assistência nos municípios de Ribeirão Preto e Campinas, no estado de São Paulo.