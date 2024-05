Litoral tem audiência pública sobre Política Aldir Blanc nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta-feira (22), em Paranaguá, a audiência pública do Litoral sobre a implementação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O evento será realizado das 18h às 21h, na Estação Ferroviária, que fica na avenida Arthur de Abreu, 44, no Centro Histórico.

São esperados artistas, produtores culturais e gestores dos sete municípios: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. As audiências públicas serão realizadas em todas as regiões do Paraná para colher impressões e contribuições da sociedade civil sobre a implementação da Política Nacional Aldir Blanc.

A iniciativa do governo federal visa impulsionar projetos culturais por todo o país, promovendo uma cultura mais inclusiva e diversa. No Paraná, a Secretaria de Estado da Cultura está conduzindo uma série de encontros em todas as regiões. Em Pato Branco, no Sudoeste, a audiência, que foi adiada devido a condições meteorológicas, agora está agendada para a próximo domingo, 26 de maio. Além disso, ainda nesta semana, haverá audiências em Ponta Grossa e Curitiba, programadas para esta quinta e sexta-feira (23 e 24), respectivamente.

Os eventos contam com o apoio dos Agentes Regionais de Cultura (ARCs), profissionais da Secretaria de Cultura que atuam em suas respectivas macrorregiões do Paraná, desempenhando um papel crucial na descentralização e fomento das atividades culturais.

Os encontros são direcionados a trabalhadores da cultura, gestores culturais, artistas, entidades, pessoas físicas e jurídicas que atuam na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo o patrimônio cultural material e imaterial.

Entre 2023 e 2027, serão disponibilizados anualmente peli governo federal R$ 3 bilhões para esse propósito. Em 2024, o Ministério da Cultura repassará R$ 73 milhões ao Governo do Paraná.

Com cronograma de financiamento estabelecido até 2027, a PNAB representa uma oportunidade única na história para fortalecer o sistema de apoio à cultura, por meio da transferência contínua de recursos da União.

Diferente das medidas adotadas pela Lei Aldir Blanc 1 e pela Lei Paulo Gustavo, que tiveram caráter emergencial, os projetos e programas que se alinham à Política Nacional Aldir Blanc receberão investimentos de forma regular.