Litoral têm mais 10 pontos aprovados, mas mantém 30 impróprios ao banho

Foz do rio Brejatuba é permanentemente impróprio e muito frequentado | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O novo boletim de balneabilidade do litoral do Paraná mostra que 10 dos 40 locais reprovados na semana passada agora estão próprios para banho.

Ainda assim, há 30 locais impróprios, que devem ser evitados para prevenir doenças, como as chamadas viroses, que têm afetado o litoral paranaense e outros estados.

Os dados são do Instituto Água e Terra (IAT), que, pela segunda semana consecutiva, deixou de divulgar notícias sobre os indicadores, assim como os sites da Agência Estadual de Notícias e do programa Verão Maior Paraná.

Conforme explicava o IAT, quando publicava o boletim às sextas-feiras, “o monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui”.

Para isso, utiliza-se o indicador Escherichia coli, uma bactéria presente no intestino de seres humanos e animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, a probabilidade da existência de organismos patogênicos (causadores de doenças).

As doenças mais comuns são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras, mais graves, também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifoide.

Águas contaminadas também pode conter o norovírus, responsável por causar gastroenterites, que têm sintomas como náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, e são conhecidas como viroses.

Os 10 locais aprovados

Os 10 novos locais próprios para banho ficam em Pontal do Paraná (balneários Shangri-lá e Santa Terezinha), Matinhos (Costa Azul, Praia Central e praia do Sesc), e Guaratuba (Caieiras, Pedras de Caieiras, Brejatuba [2] e Eliana).

Dos 30 pontos impróprios para banho, 10 são permanentemente reprovados por ficarem na foz de rios e canais de drenagem, enquanto os outros 20 são semanalmente monitorados, assim como os 29 pontos aprovados. O Correio do Litoral sempre os cita porque são acessíveis e, mesmo sinalizados com bandeira vermelha, continuam sendo frequentados por banhistas.

Maior parte das praias são próprias ao banho | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

Apesar dos números, maior parte das praias são limpas

O fato de haver 30 pontos reprovados e 29 aprovados não significa que metade das praias do litoral do Paraná está contaminada. Os locais avaliados pelo IAT são os pontos críticos e de grande movimentação de pessoas. Eles representam cerca de 6 km de orla (200 metros que devem ser evitados em cada ponto).

Matinhos e Pontal do Paraná têm, juntas, cerca de 60 quilômetros de praias. Há ainda a Ilha do Mel e dezenas de praias que não são monitoradas nas ilhas da baía de Paranaguá e no município de Guaraqueçaba. Nesses locais de menor movimento, recomenda-se apenas evitar os pontos próximos a foz de rios e canais.