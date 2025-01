Litoral tem mais de 50 atrativos ligados ao Turismo de Aventura

Foto: Felipe Cezarino

Em pleno verão com praias cheias, a Secretaria do Turismo (Setu-PR) e o Viaje Paraná – órgão de promoção do Estado – incentivam os visitantes a conhecerem mais das opções de ecoturismo e turismo de aventura no Litoral.

Segundo o mapeamento, a região conta com 53 opções de atrativos, empreendimentos e atividades ligadas a este segmento, muitas localizadas a menos de 1h30 de carro de Curitiba. As atividades são indicadas para quem gosta de adrenalina, com a vantagem da locomoção, já que são próximas da Capital, o que facilita o acesso rodoviário e aéreo.

Conforme trabalho realizado pelo Viaje Paraná, o Litoral tem opções de rafting, boiacross, canoagem, trilhas, montanhismo, atividades no ar, escaladas e muito mais. O levantamento também serviu para compor o Mapa do Ecoturismo & Aventura do Paraná, com atrativos distribuídos ao redor do Estado.

“Temos um potencial imenso no Paraná quando se trata desses segmentos que lidam com aventura e com atividades radicais, que geram emoção nos turistas”, afirma o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes. “Vale a pena conhecer essas opções, principalmente durante a temporada de verão. Muitas delas são próximas de Curitiba, o que facilita o acesso e a possibilidade de fazer um bate-volta. O Paraná é rico em tantas vertentes, e o turismo de aventura é certamente uma delas”, diz Nunes.

Confira algumas opções para se aventurar pelo Litoral do Paraná:

MATA ATLÂNTICA PRESERVADA

Foto: Divulgação Ekoa Park

Em meio à Grande Reserva da Mata Atlântica, está o Ekôa Park, um paraíso de experiências imersivas na natureza, dentro da maior área contínua remanescente de Mata Atlântica no Brasil. Desde 1999 é parte do Patrimônio Natural da Unesco no País. Localizado em Morretes, o local também conta com muitas opções ligadas ao segmento de Turismo de Aventura, como trilhas, arvorismo, tirolesa, voos de balão e rapel.

Tatiana Perim, diretora do Ekôa, afirma que o local é um destino que combina aventura, aprendizado e a preservação do bioma. “Oferecemos uma experiência única para quem busca se aventurar em meio à natureza. Dentre os nossos atrativos, o voo cativo e o rapel de balão se destacam como uns dos mais procurados, principalmente por aqueles que buscam unir a adrenalina com essa bela paisagem em meio a natureza. Morretes é um convite porque oferece uma gama de atividades deste tipo, ou seja, é aventura e natureza em meio a um cenário deslumbrante”, narra Tatiana.

BOIACROSS, CANOAGEM E RAFTING

Foto: Dani Person / Grande Reserva da Mata Atlântica

O boiacross é um esporte que consiste na descida de rios em cima de boias, que podem ser amarradas em forma de oito, exigindo fôlego e trabalho em equipe. A canoagem também é praticada em descida de rios e córregos, desta vez em cima de canoas que costumam comportar uma ou duas pessoas. Por fim, o rafting é similar aos dois outros esportes, com a diferença em que as corredeiras são descida por meio de botes com amparo de remos.

Para quem gosta de fortes emoções e não tem medo de se molhar, Morretes conta com boas opções dessas atividades. No município, é possível encontrar ao menos quatro empreendimentos turísticos que ofertam opções boiacross e canoagem.

Os passeios acontecem nas imediações da cidade, em geral, no Rio Nhundiaquara. Já em Antonina, é possível fazer os passeios de canoa e realizar o rafting no Rio do Nunes, na Baía de Antonina e no Vale do Gigante, que conta com uma paisagem única como pano de fundo.

PARAQUEDISMO

Salto sobre a Ilha do Mel | foto: Julytur



Para quem gosta de desafiar seus próprios limites, é possível realizar um salto de paraquedas na Ilha do Mel, que pertence a Paranaguá. O paraquedismo em uma ilha é ainda mais emocionante e no Litoral do Paraná turistas e entusiastas podem contemplar um dos visuais mais bonitos do Brasil, saltando a 3.000 metros de altura.

A experiência inicia com um voo panorâmico de 20 minutos sobre a ilha e o Litoral paranaense. Após atingir altitude, o salto acontece em uma queda livre de 35 segundos e a uma velocidade de 200 km/h, seguido por um momento de relaxamento, quando é possível observar com calma a Ilha do Mel vista de outra perspectiva.

MONTANHISMO

Pico Paraná | foto: Sedest-PR

Na região, é possível encontrar diversas opções de trilhas e caminhos para montanhismo, exigindo sempre um esforço físico que é recompensado ao final da atividade, com vista deslumbrante. Os destaques ficam por conta do Pico Paraná e do Pico Marumbi.

Localizado entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, o Pico Paraná é a grande referência do montanhismo. O parque conta com o maior pico do Sul do Brasil, com 1.877,39 metros acima do nível do mar. A trilha de acesso não é nada fácil, mas o esforço vale a pena. O complexo possui cinco picos e um morro que variam entre 3,5 km a 10 km de caminhada.

O Pico Marumbi também é uma das referências do montanhismo. Localizado em Morretes e com espaço para camping, o parque possui 8,7 mil hectares de história e conservação ambiental.

No local há a antiga Ferrovia Paranaguá-Curitiba, com as estações do Marumbi e Engenheiro Lange; a cachoeira Salto dos Macacos; o Caminho do Itupava, que liga o Parque Estadual Serra da Baitaca, em Quatro Barras, ao Marumbi; e o Conjunto do Marumbi, formado por quatro picos que superam mil metros de altitude e dão nome ao parque. Destaque para o famoso Monte Olimpo, com 1.539 metros

