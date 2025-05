Litoral vai receber mais 7 profissionais do programa Mais Médicos

Foto: Jerônimo Gonzales/Ministério da Saúde

O Governo Federal lançou um novo edital do Mais Médicos para ampliar o acesso à atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS). Para o Litoral do Paraná foram destinadas 7 vagas: Paranaguá (4) Antonina (1), Guaratuba (1) e Matinhos (1).

Em todo o Brasil, foram abertas mais 3. 174 vagas. No estado do Paraná, estão previstas 161 vagas em 107 municípios do estado. Desse total, 56 vagas em 39 municípios estão em áreas de média ou alta vulnerabilidade. A cidade com maior número de oportunidades previstas é Colombo, com nove postos.

“Com essa ampliação, milhares de famílias paranaenses terão mais acesso à saúde perto de casa. Esse é o compromisso do presidente Lula: cuidar das pessoas, especialmente de quem mais precisa”, destacou a ministra ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, ao anunciar a lista de municípios do Paraná.

Saúde da Família – Os profissionais do programa integram as equipes de Saúde da Família, que oferecem atendimento e acompanhamento mais próximos da população. Quando necessário, encaminham os pacientes a consultas com especialistas.

Os municípios paranaenses beneficiados:

9 – Colombo

7 – Ponta Grossa

5 – São Mateus do Sul

4 – Paranaguá

4 – São José dos Pinhais

3 – Maringá

3 – Cascavel

3 – Guaíra

3 – Londrina

3 – Piraquara

2 – Campo Mourão

2 – Toledo

2 – Ampére

2 – Califórnia

2 – Campo do Tenente

2 – Curitiba

2 – Jaguariaíva

2 – Pinhais

2 – Santa Isabel do Ivaí

2 – Santo Antônio da Platina

2 – Sarandi

2 – Almirante Tamandaré

2 – Araucária

2 – Clevelândia

2 – Nova Tebas

2 – São João do Ivaí

2 – Wenceslau Braz

2 – Adrianópolis

1 – Bom Sucesso do Sul

1 – Cambé

1 – Céu Azul

1 – Floresta

1 – Flórida

1 – Indianópolis

1 – Medianeira

1 – Presidente Castelo Branco

1 – Quatro Pontes

1 – Santa Fé

1 – São Manoel do Paraná

1 – Tamboara

1 – Apucarana

1 – Assaí

1 – Astorga

1 – Balsa Nova

1 – Barracão

1 – Bituruna

1 – Capitão Leônidas Marques

1 – Faxinal

1 – Formosa do Oeste

1 – Foz do Iguaçu

1 – Guarapuava

1 – Guaratuba

1 – Irati

1 – Joaquim Távora

1 – Mamborê

1 – Mariópolis

1 – Marumbi

1 – Matinhos

1 – Nova Esperança

1 – Nova Londrina

1 – Nova Prata do Iguaçu

1 – Pinhal de São Bento

1 – Planalto

1 – Pranchita

1 – Quatro Barras

1 – Rio Negro

1 – Santa Mariana

1 – Santo Antônio do Sudoeste

1 – São João do Triunfo

1 – Siqueira Campos

1 – Teixeira Soares

1 – Terra Roxa

1 – Tibagi

1 – Tomazina

1 – Ubiratã

1 – Vitorino

1 – Antonina

1 – Bom Sucesso

1 – Campina Grande do Sul

1 – Campo Magro

1 – Cândido de Abreu

1 – Candói

1 – Cerro Azul

1 – Coronel Domingos Soares

1 – Cruzeiro do Oeste

1 – Curiúva

1 – Fazenda Rio Grande

1 – Grandes Rios

1 – Ibema

1 – Ivaí

1 – Lindoeste

1 – Mariluz

1 – Moreira Sales

1 – Palmas

1 – Palmital

1 – Querência do Norte

1 – Reserva do Iguaçu

1 – Santana do Itararé

1 – Sengés

1 – Três Barras do Paraná

1 – Turvo

1 – Doutor Ulysses

1 – Goioxim

1 – Nova Laranjeiras

1 – Ortigueira

1 – Tunas do Paraná

Distrito Sanitário Especial Indígena DSEI Litoral Sul – 3 vagas (Guarapuava, Londrina e Santa Helena)