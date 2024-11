Litoral vai receber Mais Médicos, equipes de especialidades e de saúde bucal

Deputado Zeca Dirceu | foto: Divulgação

Quatro cidades do Litoral do Paraná vão receber médicos intercambistas autorizados pelo Ministério da Saúde: Antonina, Matinhos, Morretes e Paranaguá.

Além disso, equipes multiprofissionais de saúde vão atender Paranaguá (2) e Pontal do Paraná (1).Três cidades também receberão equipes de saúde bucal: Paranaguá (7), Antonina (3) e Pontal do Paraná (3).

As portarias foram assinadas na quinta-feira (7) e abrangem todo o Brasil. As informações são da equipe do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR).

Médicos intercambistas

O secretário nacional de Atenção à Saúde, Felipe Proenço, assinou portaria que autoriza 555 profissionais intercambistas a atuarem no Programa Mais Médicos.

No Paraná, serão novos 57 médicos para 46 cidades. O médico intercambista é aquele que, independentemente da nacionalidade brasileira ou estrangeira, tem registro profissional no exterior. O registro brasileiro concedido pelo Ministério da Saúde é para atuar exclusivamente no Programa Mais Médicos.

“O presidente Lula retomou o Mais Médicos que, em menos de dois anos, já está presente em 80% das cidades com população até 52 mil moradores. E este é o foco principal do programa, atender os pequenos municípios e, nas grandes cidades, atender a periferia. No Paraná, são 1.699 profissionais atuando em 361 municípios”, informou Zeca Dirceu.

No Paraná, os médicos que obtiveram o registro no Ministério de Saúde vão atuar nas cidades de Abatiá, Almirante Tamandaré (6), Antonina, Apucarana, Balsa Nova, Bela Vista do Paraíso, Boa Vista da Aparecida, Bocaiúva do Sul, Cambé, Campo Magro, Carambeí (2), Cascavel, Contenda, Cruzeiro do Oeste, Curitiba (2), Engenheiro Beltrão, Fazenda Rio Grande, Guarapuava (2), Inácio Martins, Itambaracá, Jacarezinho, Jataizinho, Juranda, Jussara.

E ainda: Londrina, Mandaguari (2), Mandirituba, Mangueirinha, Mariluz, Maringá (2), Matelândia, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Prudentópolis, Quatiguá, Salto do Lontra, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Maria do Oeste, Santo Antônio da Platina, São Tomé, Sapopema, Sengés e Toledo.

Especialidades

Foto: Jeronimo Gonzales/MS

No caso das equipes multiprofissionais, o objetivo é apoiar o atendimento e aumentar a capilaridade da atenção primária e com a assistência de algumas especialidades nas UBS, espera-se superar as filas de espera.

As equipes podem atuar em especialidades como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, hansenologia e infectologia. Entre as principais ações estão o atendimento individual, em grupo e domiciliar e discussão de casos, além da oferta de práticas de saúde a distância.

Mais 56 equipes – 19 delas com oferta de atendimento remoto – foram credenciadas pelo Ministério da Saúde e vão atender 28 cidades do Paraná. “Somente nos dois últimos dias, a ministra Nísia Trindade credenciou 69 equipes de saúde, 56 equipes multiprofissionais, 86 equipes de saúde bucal, habilitou mais cinco leitos do SUS para cirurgia dos olhos em dois hospitais do Noroeste e ainda autorizou o repasse de R$ 900 mil para 15 bancos de leite humano”, informou Zeca Dirceu.

Nesta portaria serão atendidas as cidades de Alto Paraná (1), Andirá (1), Apucarana (1), Arapoti (1), Araucária (6), Barracão (1), Guaramiranga (2), Iretama (1), Ivaí (2), Manoel Ribas (1), Missal (2), Ponta Grossa (1), Pontal do Paraná (1), São João do Triunfo (2), Teixeira Soares (2), Terra Rica (1), Chopinzinho (2), Foz do Iguaçu (4), Irati (2), Marechal Cândido do Rondon (2), Paranavaí (1), Pato Branco (1), Prudentópolis (2), Terra Boa (1), Toledo (2), Cascavel (4), Paranaguá (2), São José dos Pinhais (5).

Saúde Bucal

Também na quinta-feira, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, autorizou o credenciamento de mais 86 equipes de saúde bucal para mais 45 cidades do Paraná, após a habilitação, 679 equipes vão atuar no atendimento desta área nas cidades habilitadas. “Com este credenciamento, os 45 municípios vão receber recursos federais de custeio às equipes e aos serviços de saúde bucal. Foram credenciados ainda mais três laboratórios de prótese dentária”, disse Zeca Dirceu.

Pelo programa Brasil Sorridente, segundo Zeca Dirceu, 387 novas equipes de saúde bucal foram habilitadas no Paraná, chegando a 1.547 equipes em todo o estado. “O Paraná ainda teve um novo centro de especialidades odontológicas a partir de 2023, totalizando 52 centros odontológicos com custeio federal e que atendem 38 cidades do estado”, aponta o deputado.

Pela nova portaria, em 15 cidades foram credenciadas 56 equipes: Marechal Cândido Rondon (8), Paranaguá (7), Curitiba (6), Mandirituba (4), Ortigueira (4), Antonina (3), Pato Branco (3), Pontal do Paraná (3), Rolândia (3), São Jerônimo da Serra (3), Lindoeste (2), Londrina (2), São Miguel do Iguaçu (2), Telêmaco Borba (2), Doutor Ulysses (2).

Outras 30 cidades foram credenciadas com uma equipe cada: Andirá, Apucarana, Arapongas, Boa Esperança, Boa Ventura de São Roque, Califórnia, Campo Largo, Campo Mourão, Cruzmaltina, Dois Vizinhos, Espigão Alto do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Fênix, Goioxim, Laranjeiras do Sul, Lidianópolis, Manoel Ribas, Nova Aliança do Ivaí, Ouro Verde do Oeste, Paranavaí, Pinhais, Pinhalão, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa, Rio Negro, Santa Izabel do Ivaí, São Carlos do Ivaí, São Tomé, Sulina e Toledo.