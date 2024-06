Lula recebe livro Mata Atlântica e recorda viagens ao Litoral do Paraná

O presidente Lula (PT) recebeu no dia 4 do advogado Luiz Carlos da Rocha, um exemplar do livro Mata Atlântica – Desafios e Esperanças no Paraná, do jornalista Pedro Ribeiro e do repórter fotográfico Ivan Bueno. Em 300 páginas, a obra traz a exuberância do bioma, além da vida marinha, o potencial turístico do litoral norte paranaense e o cotidiano das comunidades caiçaras que têm a pesca como principal atividade de subsistência.

Lula contou a Rochinha que tem grande admiração pelo litoral norte paranaense. Ele já visitou todas as baías do estado a partir de viagem pelo Canal do Varadouro, entre São Paulo e o Paraná – de Cananéia (SP) a Paranaguá, passando pela baía de Pinheiros, ilha de Superagui, baía de Laranjeiras e Ilha das Peças, em Guaraqueçaba; Ilha do Mel, Ilha das Cobras, baía de Paranaguá e baía de Antonina. Lula esteve por vezes em Morretes e visitou Porto de Cima, além de Antonina.

Rochinha disse que Lula, ao folhear o livro, recordou as viagens ao Litoral do Paraná, rememorando as lembranças da região.

O livro “Mata Atlântica” chegou às mãos do presidente através do de Rochinha que, há poucos dias, ganhou um exemplar no Restaurante João do Paiol, em Curitiba, durante encontro com o advogado Luiz Fernando Delazari, diretor jurídico da Itaipu Binacional.

“Ao querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva o meu reconhecimento e gratidão pelas ações em defesa do meio ambiente. Com respeito e admiração, Pedro Ribeiro. Uma pequena amostra do Paraná”. Esta é a dedicatória do livro a Lula.