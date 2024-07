Mais Médicos vai contratar 233 profissionais para trabalhar em 113 municípios do Paraná

Há vagas! Até às 18h deste sábado, dia 6 de julho, estão abertas as inscrições de candidatos(as) ao Mais Médicos.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) reforçou nesta quinta-feira (4), por meio de suas redes sociais, o chamamento do governo federal aos profissionais da Medicina, devidamente habilitados, para concorrerem às 233 vagas abertas no Paraná à contratação pelo Programa Mais Médicos. As inscrições vão até às 18h do próximo sábado, dia 6 de julho, e podem ser feitas pelo site do programa: www.maismedicos.gov.br.

“Os médicos selecionados atuarão em 113 municípios paranaenses que demandam essa cobertura”, disse o deputado Zeca Dirceu. “O programa, marca do compromisso do Presidente Lula (PT) e da ministra Nísia Trindade, leva mais qualidade ao atendimento à saúde no País e também amplia e fortalece o SUS – Sistema Único de Saúde – no Paraná”, argumentou.

Em todo o País, estão abertas 3.184 vagas para a contratação de médicos em 1.500 municípios brasileiros. Até o momento, o Paraná conta com 1.584 médicos(as) atuando no Programa, incluindo os profissionais que trabalham diretamente em 25 distritos sanitários indígenas do estado. Mais de 900 são novos profissionais, contratados a partir de 2023. “O Mais Médicos é um dos programas retomados pelo Governo Lula, assim como o Farmácia Popular, que atende 376 cidades do Paraná e beneficia mais de 730 mil paranaenses por mês”, acrescentou Zeca.

Municípios com vagas:

Almirante Tamandaré, Antônio Olinto, Apucarana, Arapongas, Assaí, Astorga, Atalaia, Balsa Nova, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Bituruna, Bom Sucesso, Cambará, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Bonito, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Castro, Centenário do Sul, Cerro Azul, Colombo, Congoinhas, Coronel Vivida, Cruzeiro do Oeste, Cruzmaltina, Curitiba, Diamante do Oeste, Dois Vizinhos, Douradina, Engenheiro Beltrão, Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Fazenda Rio Grande, Figueira, Floresta, Foz do Iguaçu, Guaraci, Guarapuava, Guaratuba, Ibiporã, Inácio Martins, Iporã, Iretama, Itaperuçu, Jacarezinho, Japurá, Jardim Alegre, Jataizinho, Jesuítas, Lapa, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Londrina, Mallet, Mandaguari, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Mariluz, Maringá, Mauá da Serra, Morretes, Nova Esperança, Nova Olímpia, Novo Itacolomi, Ouro Verde do Oeste, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Paranacity, Paranavaí, Pato Branco, Peabiru, Pien, Pinhais, Pinhão, Piraí do Sul, Pitanga, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatu, Prudentópolis, Quatro Barras, Quedas do Iguaçu, Querência do Norte, Quitandinha, Rebouças, Rio Azul, Rio Branco do Sul, Roncador, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Maria do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, São José dos Pinhais, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, Sarandi, Siqueira Campos, Terra Rica, Toledo, Tunas do Paraná, Umuarama e Uraí.