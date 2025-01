Mandicuera promove Encontro de Cultura e Política, com almoço e fandango

A Associação de Cultura Popular Mandicuera, de Paranaguá, realiza, neste sábado (18), o Encontro de Cultura e Política do Litoral, Curitiba e Região Metropolitana.

O evento acontece a partir do meio-dia, na sede da Mandicuera, que fica na rua Crispim do Nascimento, na Ilha dos Valadares. Além dos debates, haverá fandango e samba. Serão servidos barreado e caranguejo – com custo de uma contribuição solidária de R$ 15,00.

O encontro é aberto ao público e tem presença confirmada políticos do chamado campo progressista, mas é aberto a todas as correntes. Prefeitos do Litoral estão entre os convidados.

Um dos organizadores é vereador de Curitiba Angelo Vanhoni, do PT, mesmo partido dos principais convidados que confirmaram presença: o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri a deputada federal e presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, os deputados federais Zeca Dirceu e Lindbergh Farias (RJ), a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, os deputados estaduais Dr. Antenor e Arilson Chiorato – presidente do PT-PR, e as vereadoras Giorgia Prates, de Curitiba, e Miss Preta, de Pinhais, entre tantos outros.

Também estarão presentes a presidente da APP-Sindicato, Walkiria Mazeto, o reitor da UFPR, Marcos Sunye, e a vice-reitora, Camila Fachin, Roberto Baggio, liderança do MST.

De acordo com a organização, “o Encontro de Cultura e Política é uma excelente oportunidade para todos os cidadãos do litoral e região metropolitana se envolverem nas questões políticas e culturais que afetam diretamente suas comunidades”.