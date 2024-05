Mapa de risco de desastre ambiental inclui 5 cidades do Litoral do Paraná

O maior desastre ambiental no Litoral ocorreu devido a chuvas, em março de 2011, e deixou quatro mortos e mais de 10 mil desabrigados em Antonina, Paranaguá, Morretes e Guaratuba | foto: Rogério Machado/AEN

O governo federal mapeou os municípios mais suscetíveis a desastres associados a deslizamentos de terras, alagamentos, enxurradas e inundações. Essas situações têm sido cada vez mais frequentes com a intensificação das mudanças climáticas, a exemplo do que ocorre no Rio Grande do Sul.

Estão em maior risco 1.942 cidades, o que representa pouco mais de um terço dos 5.565 municípios brasileiros. Essas cidades concentram aproximadamente 9 milhões de brasileiros, o que representa 6% da população nacional.

O levantamento publicado em abril deste ano refez a metodologia até então adotada, adicionando mais critérios e novas bases de dados, o que ampliou em 136% o número dos municípios considerados suscetíveis a desastres. Em 2012, o governo havia mapeado 821 cidades em risco desse tipo.

O estudo foi coordenado pela Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, ligada à Casa Civil da Presidência da República. O levantamento foi solicitado pelo governo em razão das obras previstas para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que prevê investimentos em infraestrutura em todo o país.

Paraná tem 22% das cidades e Litoral mais de 70%

No Paraná, 80 dos 399 municípios estão no mapa de risco, atingindo 62.999 pessoas. No Litoral, são cinco dos sete municípios, com 2.718 pessoas afetadas – faltando os dados de Morretes. Na região litorânea, apenas Matinhos e Pontal do Paraná não aparecem no mapa.

Os riscos incluem deslizamento, enxurrada e inundação, mas não contam os efeitos de vendavais, ciclones e ressacas, outros eventos das mudanças climáticas que têm atingido a região.

Confira o risco apontado pelo mapa em cada cidade:

Município População Total (Censo_2022) Pessoas em áreas mapeadas ao risco geo-hidrológico Tipo de Risco Antonina 18.091 1.009 Deslizamento / Enxurrada / Inundação Guaraqueçaba 7.430 1.356 Deslizamento / Enxurrada / Inundação Guaratuba 42.062 228 Enxurrada / Inundação Morretes 18.309 – Deslizamento / Enxurrada / Inundação Paranaguá 145.829 125 Deslizamento / Enxurrada / Inundação

Em março de 2011, até ponte desabou na BR-277 | foto: Orlando Kissner / AEN

Ação da Defesa Civil em março de 2011 | foto: Orlando Kissner / AEN

Baixar Nota Técnica em pdf