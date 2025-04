Adriano Ramos entrega alvará para novo supermercado e destaca agilidade na liberação

Adriano Ramos, Roberto Bavaresco e o vereador Eduardo Oliveira | fotos: Wilson Leandro

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, entregou na manhã deste sábado (26) o alvará de construção para o empresário Roberto Bavaresco, que investirá em um novo supermercado na Rua Samuel Pires de Melo, região do Porto dos Padres. A cerimônia contou com a presença do vereador Eduardo Oliveira e o presidente da Câmara Municipal, Dr. Adalberto Araújo, representando o Poder Legislativo.

A nova loja do Supermercados Bavaresco ocupará uma área de 8 mil metros quadrados, com 2.300 metros dedicados ao espaço interno. O projeto inclui estacionamento para 170 veículos e a proposta é de gerar 170 empregos diretos.

Durante o evento, o prefeito destacou a importância do investimento para a valorização dos bairros Porto dos Padres, Serraria do Rocha, Vila Guarani, Portuária, Jardim Araçá e Jardim Alvorada. “É uma satisfação entregar este alvará definitivo para a construção de uma loja supermoderna, que vai impulsionar o desenvolvimento da nossa cidade”, disse Adriano Ramos. Ele também incentivou outros empresários a investirem em Paranaguá, destacando o compromisso da administração com a segurança jurídica e o incentivo ao crescimento econômico.

O prefeito relembrou ainda a importância da aprovação do projeto que extinguiu o Termo de Anuência Prévia (TAP), iniciativa que destrava o desenvolvimento da cidade. “Paranaguá ficou travada por muitos anos por conta da legislação. A extinção do TAP, aprovada pela Câmara, abriu caminho para novos investimentos e geração de empregos”, completou.

O empresário Roberto Bavaresco, que há 26 anos atua no município, comemorou o novo projeto. “É uma alegria enorme poder continuar contribuindo com o crescimento de Paranaguá, onde nossa rede nasceu. A nova loja vai oferecer mais espaço, estacionamento e uma experiência de compra ainda melhor para os clientes”, afirmou. A previsão é que a obra comece já na próxima segunda-feira (28), com entrega estimada para o final de novembro.

O vereador Eduardo Oliveira ressaltou que a parceria entre Legislativo e Executivo vem viabilizando projetos importantes para a população. “A maneira como a administração municipal vem conduzindo a cidade dá mais confiança aos empresários, especialmente após o fim do TAP”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / Edye Venancio