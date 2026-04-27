Maratona na Ponte de Guaratuba acontece neste sábado e domingo; veja os horários

A ponte será inaugurada nesta sexta-feira, 1º de maio; maratona tem percursos em Guaratuba e Matinhos incluindo a ponte, de1.240 metros de extensão

Imagem: Divulgação

Mais de 20 mil atletas estão confirmados para a Maratona Internacional do Paraná (MIP), evento que marcará o final de semana da entrega da Ponte de Guaratuba.

A ponte será inaugurada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na sexta-feira, dia 1º de maio, com cerimônia com autoridades e um show de luzes, drones e fogos de artifício para o público já mais perto do anoitecer, depois das 19h. A maratona acontece sábado e domingo (0 e 3).

É a maior corrida já realizada no Estado. No sábado (2), serão disputadas as corridas de 5 km e 21 km. Já no domingo (3), será a vez das provas de 10 km e 42 km (maratona). Os percursos são nas cidades de Guaratuba e Matinhos. Todos os percursos incluem a travessia pela estrutura, transformando a experiência em uma combinação de esporte, paisagem e realização em um dos projetos de infraestrutura mais emblemáticos do Estado do Paraná.

“Estamos falando de um evento que une esporte, turismo e um símbolo muito forte para o Paraná. A Ponte de Guaratuba representa um sonho coletivo, e atravessá-la correndo será uma experiência única para milhares de atletas”, destaca Marcos Pinheiro, diretor-geral do evento.

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A Ponte de Guaratuba será fechada para o trânsito de veículos a partir das 5 horas dos dias de prova e a liberação será na sequência do término. Quem estiver fora do município, para chegar até o local de largada (na R. Antônio Rocha, 480, em Guaratuba) será necessário atravessar a ponte antes desse horário, utilizar a travessia por ferry boat ou passar pela ponte a pé.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), há previsão de chuva no sábado (2), no Litoral do Paraná. A mínima prevista é de 20ºC e máxima de 29ºC. No domingo (3) também deve chover. A mínima prevista é de 18ºC e a máxima é de 22ºC.

Confira horários de largada

SÁBADO

05 km – 06h

● 1ª – Largada: Atletas com Deficiência (ACD) – 5 km

● 2ª – Largada: Corrida 5 km

21 km – 07h15

● 1ª – Largada: ACD – 21 km

● 2ª – Largada: Elite Feminina e Elite Masculina – 21 km + Público Geral – 21 km

DOMINGO

42 km e 10 km – 06h

● 1ª – Largada: ACD – 42 km

● 2ª – Largada: Elite Feminina e Elite Masculina – 42 km + Público Geral – 42 km

● 3ª – Largada: ACD – 10 km

● 4ª – Largada: Público Geral – 10 km

Premiação

A premiação total anunciada pela organização ultrapassa R$ 300 mil. O destaque fica para os campeões da maratona (42 km), que receberão R$ 50 mil cada nas categorias masculina e feminina, além de bônus de R$ 10 mil para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira.

PERCURSO – Na maratona completa (42 km), o percurso concentra duas subidas fortes antes e depois da travessia, responsáveis por um ganho total de elevação de 232 metros. Esses trechos exigem leitura de prova e controle de ritmo, mas são compensados por extensos segmentos planos, especialmente pelas ruas e orlas de Matinhos e Guaratuba, que favorecem constância e manutenção de velocidade.

A altimetria da maratona está organizada em três fases distintas. O início reúne uma sequência de subida, descida e nova subida, seguida por um trecho plano. No meio da prova, há nova subida acentuada com descida subsequente. O final é totalmente plano, permitindo que os atletas administrem o esforço ou acelerem nos quilômetros decisivos.

As demais distâncias seguem a mesma lógica de percurso. As provas de 5 km e 21 km começam com subida forte, seguem em descida, cruzam a ponte e retornam, exigindo atenção desde a largada. Já os 10 km distribuem duas subidas e duas descidas ao longo da ida e da volta, configurando uma prova de exigência física intermediária.

Os ganhos de elevação confirmados pela organização são:

● 5 km – 128 m

● 10 km – 202 m

● 21 km – 141 m

● 42 km – 232 m

Maratoninha

A prova especial vai reunir crianças e adolescentes com idades entre 4 e 13 anos dentro da 1ª Maratona Internacional do Paraná e fará parte da programação oficial do evento. As corridas vão acontecer no dia 2 de maio, a partir das 16 horas, em Guaratuba. Os percursos variam de 100 a 800 metros, de acordo com a idade dos participantes.

As largadas serão organizadas por faixas etárias: 4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 13 anos. Com foco nos jovens, a “Maratoninha” tem por objetivo incentivar o esporte desde a infância, além de proporcionar uma experiência lúdica para os participantes. A “Maratoninha” nasceu com um propósito social e 90% das vagas foram destinadas às crianças das escolas públicas de Guaratuba e Matinhos.