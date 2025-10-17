Ventos de 75 km/h vão atingir litoral entre o sábado e o domingo

A passagem de uma frente fria vai provocar fortes ventos na faixa litorânea dos estados do Sul e do Sudeste neste final de semana

A Marinha do Brasil divulgou novo alerta de mau tempo para os próximos dias. De acordo com o Serviço Meteorológico Marinho, a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea dos estados do Sul e do Sudeste, principalmente entre o sábado (18) e o domingo (19).

Ventos de direção sudoeste a sudeste e rajadas de até 75 km/h (40 nós) vão atingir Santa Catarina, Paraná, São Paulo e do Rio de Janeiro, entre as cidades de Florianópolis (SC) e de Arraial do Cabo (RJ), das 15h de sábado e as 9h de domingo.

Mais ao sul, na faixa litorânea entre as cidades de Rio Grande (RS) e de Florianópolis (SC), terá ventos também de até 75 km/h (40 nós), mas de direção sul a sudeste, entre as 6h de sábado e as 9h de domingo.

Mais ao norte, a intensificação de um sistema de alta pressão sobre o oceano e, posteriormente, a aproximação de uma frente fria poderão afetar a faixa litorânea entre as cidades de Arraial do Cabo (RJ) e de Guarapari (ES), já na sexta-feira (16). Ventos de direção nordeste a norte e intensidade de até 60 km/h (33 nós) vão ocorrer entre as 18h da sexta e as 6h do domingo.