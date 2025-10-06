Marinha alerta para ventos de 60 km/h na costa nesta segunda e terça

Dois avisos de mau tempo abrangem o litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro

A Marinha do Brasil divulgou novos avisos de mau tempo para o litoral das regiões Sul e Sudeste neste início de semana.

De acordo com os alertas, a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea de Santa Catarina e do Paraná, entre as cidades de Laguna (SC) e de Paranaguá (PR), com ventos de direção sudoeste a sudeste e intensidade de até 60 km/h (33 nós) entre as manhãs e segunda (6) e as 21h terça (7).

Na faixa entre Paranaguá (PR) e Arraial do Cabo (RJ) podem ocorrer ventos de direção sudoeste a sul e intensidade de até 60 km/h (33 nós), entre as 21h de segunda e as 21h terça.