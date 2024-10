Marinha alerta para ventos de 75 km/h neste sábado no Litoral

O Serviço Meteorológico Marinho, da Marinha do Brasil, emitiu alerta de fortes ventos neste sábado (26) no Litoral da região Sul.

A previsão é de que ventos de ventos de direção sudoeste a sudeste e intensidade de até 75 km/h (40 nós), entre as 6h e as 21h.

A faixa litorânea atingida vai de Torres, no Rio Grande do Sul, toda a costa de Santa Catarina e do Paraná, até Paranaguá (PR).