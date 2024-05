Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no Litoral

Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no Litoral

A Marinha do Brasil divulgou previsão de ventos com até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro – entre Laguna (SC) e Arraial do Cabo (RJ).

Os ventos – de direção noroeste a sudoeste e, posteriormente, sudoeste a sul – vão ocorrer entre a madrugada de terça-feira (28) – 0h – e a manhã de quarta-feira (29) – 9h.

Ressaca – Mais ao sul, devem ocorrer ressacas. Ondas de até 3,5 metros devem atingir a costa entre entre Chuí (RS) e Florianópolis (SC), da tarde desta segunda (27), até a noite de quarta.

“Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio”. O aviso é da Marinha do Brasil, que mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo.