Maternidade de Matinhos implanta novo serviço de atendimento para crianças de até 10 dias

Na sexta-feira (5), a Maternidade Nossa Senhora dos Navegantes iniciou o atendimento de puericultura dedicado a bebês de até 10 dias, marcando um avanço importante na saúde pública municipal. Até esta segunda-feira (8), 12 crianças já haviam sido atendidas, segundo a diretoria da maternidade.

Sob a responsabilidade do pediatra André Luiz Ferreira da Silva, as consultas serão realizadas todas as terças-feiras mediante agendamento prévio. A maternidade está localizada na avenida Paraná, nº 828, no bairro Tabuleiro, e o agendamento pode ser realizado durante a alta do recém-nascido diretamente na maternidade, garantindo acesso imediato a cuidados especializados.

De acordo com o Dr. André da Silva, a primeira consulta de puericultura é um passo importante no acompanhamento inicial do bebê. “Preferencialmente realizada até o 7º dia de vida, ela possibilita avaliações elementares como ganho de peso, estatura, imunização e cuidados gerais”, explicou. “Além disso, utilizamos os gráficos de z-score, que são indicadores precisos de desenvolvimento, desmistificando conceitos como ‘peso para idade’ e ‘altura para idade’. É um momento importante para esclarecer dúvidas dos pais sobre diversos aspectos do cuidado infantil, promovendo o desenvolvimento saudável desde cedo.”

A introdução dessas consultas representa um avanço significativo no cuidado infantil, proporcionando não apenas monitoramento médico, mas também orientação essencial aos pais para garantir um ambiente seguro e saudável para seus filhos desde o início da vida. “A primeira consulta é mais do que um compromisso médico; é um direito fundamental de cada criança e uma expressão de dignidade desde o nascimento. Valoriza-se não apenas a saúde física, mas também o fortalecimento dos vínculos familiares e o cuidado integral da criança”, afirmou Dr. André.