Matinhenses são destaques da 3ª etapa da Taça Brasil 5000 de surf

Peterson Cristano vence em casa | foto: @cabralwaves

O Pico de Matinhos foi palco de pura emoção no último dia da 3ª Etapa da Taça Brasil 5000, que também é a quinta etapa do Circuito de Acesso ao Dream Tour 2024.

As baterias de hoje trouxeram viradas eletrizantes do início ao fim, com os atletas entregando um verdadeiro show de surf nas direitas perfeitas de Matinhos, que se revelaram ainda mais desafiadoras e emocionantes nas grandes finais. Quatro matinhenses estavam ente os oito finalistas.

A final masculina teve uma bateria fortíssima, repleta de aéreos e escolhas precisas de ondas que levantaram a torcida na areia. O destaque foi o atleta local do Pico de Matinhos, Peterson Crisanto, que garantiu o primeiro lugar com 15.87 pontos. O Urso, como é conhecido, também registrou a maior nota do campeonato, com 9.17 pontos na quinta bateria, mostrando sua determinação em cada uma das suas participações. O “best score” foi de 16.84 pontos, somados na mesma bateria.

Após bater na trave no ano retrasado, Peterson finalmente conquistou o título, e dessa vez, em casa, vencendo ao lado de outros dois matinhenses: Anuar Chiah em segundo, Edson de Prá em terceiro; com Thiago Eduardo, que é do Ceará, em quarto lugar. “Há dois anos fiz a final com o Krystian Kimerson no brasileiro profissional e infelizmente fiquei em segundo, e até então esse título estava engasgado. Este ano, Deus me abençoou, consegui sair com a vitória surfando em casa. Estou bem focado no sul-americano, estou em terceiro no ranking, e se Deus quiser vai dar tudo certo”, disse Peterson, muito emocionado.

A cearense Juliana dos Santos tira primeiro lugar | foto: @cabralwaves.)

No feminino, a cearense Juliana dos Santos, vice-campeã brasileira profissional de 2023, escolheu suas manobras com muito detalhe e conquistou o primeiro lugar, fechando sua participação com uma pontuação de 13.67. Juliana ainda levou o “best point” desta etapa com 7.83 pontos, feitos na primeira fase, e o “best score” da final, que garantiu seu título. Juliana comentou a vitória: “Isso é resultado de toda dedicação, todo esforço, todo trabalho que eu venho fazendo, e eu tô muito feliz de estar sendo recompensada e levar esse título pra Titanzinho.” Alexia Monteiro (RS) ficou com o segundo lugar, somando 11.83 pontos, seguida pela local Luara Mandelli (PR) em terceiro, com 11.20, e Mayara Zampieri (SP) em quarto, com 8.47.

O evento foi finalizado com palavras de satisfação pelo diretor de prova, Darian Ledesma: “Foi excelente entregar esse evento aqui em Matinhos. Foram quatro dias de campeonato, mas ele começou muito antes, com um planejamento de quatro meses atrás. Eu e Renato Trogue, presidente da Federação Paranaense de Surf, tivemos o apoio do Governo do Estado, IAT e dos patrocinadores. Finalizamos o profissional com altas ondas e com tudo que o Pico de Matinhos poderia oferecer de melhor. Saímos 100% satisfeitos com o resultado dessa etapa e de poder mostrar o Pico de Matinhos para o mundo inteiro.”

Agora, os atletas se preparam para as próximas etapas do circuito, que acontecerão em Cabedelo-PB e Torres-RS.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 3ª ETAPA:

Masculino:

Peterson Crisanto (PR) – 15.87 pontos. Anuar Chiah (PR) – 15.13 pontos. Edson De Pra (PR) – 10.77 pontos. Thiago Eduardo (CE) – 10.70 pontos.

Feminino:

Juliana dos Santos (CE) – 13.67 pontos. Alexia Monteiro (RS) – 11.83 pontos. Luara Mandelli (PR) – 11.20 pontos. Mayara Zampieri (SP) – 8.47 pontos.

Taça Brasil de Surf – A Taça Brasil de Surf é composto por etapas de 5.000 e 10.000 pontos, que levam os nomes de 5000 e 10000. A Taça Brasil 5000 tem 5 etapas realizadas pelas federações estaduais e homologadas pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). A Taça Brasil 10000 tem 4 etapas produzidas pela CBSurf.

A Taça Brasil 2024, então, tem nove etapas e, no final do ano, os atletas somam suas quatro melhores pontuações no circuito para definir sua posição no ranking final.

Realização: Federação Paranaense de Surf (FPS) em colaboração com a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

Patrocínio: Governo do Estado do Paraná através dos Jogos da Aventura e Natureza.

Apoio: Prefeitura de Matinhos, Instituto Água e Terra, Núcleo de Educação Ambiental, Fu Max, Surfland Brasil, Surf Center, Gatorade, Corona Extra, Furioso, Hotel Praia e Sol, Line, Santa Mônica, HJ Construtora, Flórida Gelo, Na Brava Imóveis, Trogues, Graciosa, Graciotto, Line.

Fonte: Juliani Santos/ Federação Paranaense de Surf