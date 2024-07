Matinhos apresenta seu Plano Municipal de Turismo nesta segunda

Foto: Matinhos foi destaque no receptivo do cruzeiro MSC Lirica | foto: Departamento de Comunicação Social

A Prefeitura de Matinhos convida a população para o lançamento do Plano Municipal de Turismo, fruto de uma construção coletiva do Conselho Municipal do Turismo (Comtur). O convite é assinado pelo secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, José Luis Leal.

Neste plano, foram traçadas diretrizes inovadoras e estratégicas com base no potencial e vocação do município, envolvendo diferentes setores da sociedade.

O ato de lançamento será realizado na Secretaria de Turismo nesta segunda-feira (1º), às 14h.