Matinhos celebrou Virada Cultural com programação e público diversificado

Matinhos celebrou Virada Cultural com programação e público diversificado

Neste sábado (1º), Matinhos foi palco da edição de 2024 da Virada Cultural. Organizado pelo Departamento de Cultura da Secretaria de Educação, o evento trouxe uma programação diversificada e envolvente. De acordo com o Departamento de Cultura, o objetivo era encantar moradores e visitantes.

O público pôde acompanhar uma ampla variedade de atividades que incluíram oficinas, exposições, palestras e apresentações culturais. O evento destacou-se pela diversidade de manifestações artísticas, celebrando a riqueza cultural da região e proporcionando momentos de aprendizado e entretenimento para todas as idades.

A Virada Cultural não deixou de lado as tradicionais expressões culturais locais, com um destaque especial para as manifestações relacionadas à pesca e aos pescadores, que são parte integral da identidade de nosso município. Essas tradições foram representadas através de apresentações e exibições que capturaram a essência da vida marítima.

Além disso, o evento integrou outras formas de arte que receberam apoio através dos recursos da Lei Complementar n.º 195/2022 (Lei Paulo Gustavo). Isso permitiu que a Virada Cultural abrangesse um espectro ainda maior de expressões artísticas, promovendo um ambiente de diversidade e inclusão cultural.

As apresentações de teatro e música foram alguns dos pontos altos do evento. Artistas locais e regionais subiram aos palcos para mostrar seu talento, proporcionando espetáculos que, ao longo do dia, agradaram aos mais variados gostos.

A Virada Cultural de Matinhos 2024 se consolidou como um evento essencial para a promoção da cultura e do patrimônio local. Isso fortalece a identidade comunitária e valoriza as tradições e inovações artísticas da região. Com uma programação rica e envolvente, o evento reafirma seu papel como um espaço de celebração e valorização da cultura em suas múltiplas formas.