Matinhos deve receber Paraná em Ação nas comemorações dos 57 anos

Representantes da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju) estiveram na quinta-feira (2) na Prefeitura de Matinhos para tratar da parceria para realização de mais uma edição do projeto Paraná em Ação na cidade.

A previsão é que o evento, que oferecerá diversos serviços gratuitos do Estado e da Prefeitura, aconteça no mês de junho, durante as comemorações pelo aniversário de 57 anos da cidade.

Foram recebidos no gabinete o assistente administrativo da Seju, Ricardo Albanus de Lima, e o coordenador do projeto, Paulo Henrique Vieira da Motta. A pasta articula ações e estabelece parcerias com órgãos e entidades para cumprimento dos seguintes objetivos:

Estiveram na reunião com os integrantes da Seju a primeira-dama Regina Viana, os secretários José Luís Leal (Turismo e Desenvolvimento Econômico), Alzino Neto ; de Educação, e Enelida Ramos de Lima (Assistência Social), além de diretores de secretarias.

Ultimo Paraná em Ação em Matinhos aconteceu em janeiro | foto: Divulgação