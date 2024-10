Matinhos Implementa mais uma Farmácia Básica, na UPA 24h

Nova farmácia em Praia Grande vai evitar muitos deslocamentos à Farmácia Básica Central

A Prefeitura de Matinhos implantou uma nova Farmácia Básica Municipal, na UPA 24h de Praia Grande, que passará a funcionar todos os dias, das 7h às 19h.

O projeto, idealizado pela secretária municipal de Saúde, Darlene Aparecida de Freitas, e encampado pelo prefeito Zé da Ecler, busca atender os pacientes da UPA 24 horas e outros, evitando deslocamentos até a Farmácia Básica Municipal Matriz para a maioria dos medicamentos.

Atualmente, a abertura da Farmácia Básica da UPA está em processo de regularização junto ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, garantindo assim o cumprimento de todas as normas e regulamentações necessárias para seu funcionamento, explica a secretária. “A iniciativa é mais um passo da gestão municipal em promover saúde e bem-estar para a população, oferecendo serviços mais acessíveis e eficientes”.

Para a retirada dos medicamentos na Farmácia Básica é necessário apresentar receita médica, documento de identidade e cartão do SUS. A Unidade de Pronto Atendimento Praia Grande (UPA 24h), fica na rua 19 de Dezembro, 2.924, no bairro Praia Grande.

As medicações de uso controlado e aquelas que não estão incluídas na lista de medicamentos essenciais seguirão o fluxo de distribuição já estabelecido na Farmácia Básica Municipal Central, situada na Secretaria de Saúde Municipal, na avenida Paraná, 550, esquina com a avenida JK.