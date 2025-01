PCPR recupera máquina de raios X desviada do Hospital de Matinhos

Fotos: Fabiano Nogueira/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa que recuperou uma máquina de raios X pertencente ao município de Matinhos durante uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (29).

Segundo a PCPR, o equipamento estava sendo utilizado de forma irregular em uma clínica particular localizada em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Uma equipe da Polícia Científica do Paraná (PCP) acompanhou a operação para realização de perícia no equipamento.

Com base na denúncia realizada pela Secretaria de Saúde de Matinhos, a Polícia Civil iniciou as investigações, reunindo documentos e colhendo depoimentos. Conforme apurado, o equipamento, doado pela Secretaria de Saúde do Estado ao município em 2011, teria sido retirado do Hospital e Maternidade Nossa Senhora dos Navegantes “de maneira clandestina”, em 2024.

“Ainda segundo a apuração, os responsáveis pelo transporte do equipamento seriam os mesmos que administram a clínica e mantêm contrato com o município para fornecimento de equipamentos de Raio-X na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Praia Grande”, informa a Polícia Civil.

Após representação judicial, a PCPR cumpriu dois mandados de busca e apreensão, resultando na recuperação do equipamento.

A operação foi realizada pela Delegacia de Matinhos e pelo efetivo da Operação Verão e com apoio de unidades especializadas da PCPR.

A investigação segue em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do caso e apurar a eventual participação de funcionários públicos no desvio do equipamento.