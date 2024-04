Matinhos inicia nova etapa de limpeza de canais

Vídeo: Prefeitura de Matinhos

A Prefeitura de Matinhos recebeu nesta sexta-feira (18) um equipamento de grande capacidade de operação para ser utilizado na limpeza dos canais. A máquina contratada para auxiliar nos serviços da Secretaria do Meio Ambiente é uma máquina Link Belt, com braço longo de 14 metros.

As equipes do Meio Ambiente estão realizando a limpeza dos canais que cortam a cidade, começando pelo rio Preto, entre os bairros Rio da Onça e Mangue Seco. Esse serviço conta com o auxílio do Departamento de Fiscalização devido ao grande acumulo de descartes irregulares próximos aos canais da cidade.

“A limpeza dos canais é um serviço continuo e é crucial garantir que sejam desobstruídos para permitir um escoamento adequado da água pluvial”, destaca a prefeitura. Esse serviço envolve a remoção de detritos, vegetação excessiva e principalmente dos descartes irregulares que possam obstruir o fluxo natural da água.

A Secretaria de Meio Ambiente segue um cronograma que abrange diferentes áreas da cidade, priorizando a limpeza em locais que apresentam maior risco de enchentes.

A Prefeitura de Matinhos reforça a importância da população não descartar lixo e materiais nos canais e nas vias públicas, o que contribui para a obstrução dos sistemas de drenagem e aumenta as inundações.