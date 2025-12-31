Matinhos: mulher é presa por não pagar pensão alimentícia e homem por ameaçar companheira

Duas situações diferentes mobilizaram policiais que atuam no Verão Maior Paraná por casos da cidade de Matinhos

No domingo (28), uma mulher de 28 anos foi presa em em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba pelo não pagamento de pensão alimentícia na cidade litorânea.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal de Matinhos em razão de débito alimentar no valor de R$ 2.362,30.

“A PCPR reforça que o não pagamento de pensão alimentícia é passível de prisão e destaca a atuação rápida das equipes durante o Verão Maior Paraná, garantindo a proteção das vítimas e a efetividade das decisões judiciais”, afirmou a delegada Tais Melo,.

A falta de pagamento de pensão alimentícia é a única possibilidade de prisão por dívida prevista pelas leis brasileiras. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário.

Ameaça com arma

Foto: PMPR

Na noite desta terça-feira (30), policiais militares prenderam em Matinhos um homem em flagrante pelo crime de lesão corporal praticado no contexto da violência doméstica.

A equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica com o emprego de arma de fogo. O acionamento ocorreu depois que uma amiga relatou ter recebido mensagens da vítima informando que o companheiro a ameaçava de morte.

Imediatamente, os policiais se deslocaram até a residência do casal e localizaram o agressor empunhando um armamento municiado e carregado. Ele recebeu voz de abordagem e foi desarmado. Aos policiais, alegou que possuía licença para portar a arma, porém não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a situação.

Em contato com a vítima, esta relatou que o indivíduo havia passado todo o dia a torturando psicologicamente. De acordo com ela, o homem a ameaçou de morte por diversas vezes e chegou a colocar a arma em sua cabeça.

A vítima foi orientada pelos policiais militares e solicitou medidas protetivas de urgência contra o companheiro. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e o armamento foi apreendido.

A importância de denunciar violência contra a mulher

Foto: Gabrielle Sversut/SESP

Entre as atividades do Verão Maior Paraná, a Polícia Civil tem promovido orientações para a população a redobrar a atenção e buscar ajuda diante de casos de violência contra a mulher durante o período de festas e maior circulação de pessoas.

De acordo com a delegada El Santos de Freitas Cavalcanti, esta época do ano costuma registrar aumento de confraternizações e, consequentemente, maior consumo de bebida alcoólica, fator que pode intensificar conflitos e gerar episódios de agressão.

A PCPR destaca que as instituições de segurança reforçam o efetivo para atendimento à população no Litoral e na Costa Noroeste, mas a participação da sociedade é considerada essencial para a prevenção e repressão aos crimes. “A orientação é para que qualquer situação de violência, ameaça ou agressão seja comunicada imediatamente”, diz a delegada.