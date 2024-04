Matinhos oferece curso gratuito de manicure e pedicure

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de manicure e pedicure, promovido pela Prefeitura de Matinhos, em parceria com o Senac.

O curso terá uma carga horária total de 30 horas, divididas em aulas teóricas e práticas. As aulas serão ministradas em duas turmas, com horários flexíveis para atender a diferentes públicos: à tarde, das 14h às 17h, e a noite, das 18h30 às 21h30.

Com vagas limitadas, as inscrições estão sendo realizadas no Centro de Capacitação Profissional (CCP), localizado na avenida Paraná, nº 462, ao lado do Centro Municipal de Fisioterapia. O horário de atendimento para inscrições é das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.

Para se inscrever, é necessário ser maior de 16 anos e ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental. Os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de residência. Ao final do curso, os participantes receberão um certificado de conclusão, válido para comprovação de capacitação profissional.