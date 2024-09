Matinhos promove audiência do Plano Diretor nesta 2ª feira

Atual Plano Diretor, de 2006, deveria ser revisto há 8 anos | foto: Fabiano Campello

A Prefeitura de Matinhos promove nesta segunda-feira (9), a 3ª Audiência Pública sobre a revisão do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade Urbana. Será às 19h, na sede do Matinhos Atlético Clube (MAC), localizado na avenida Nossa Senhora da Aparecida, nº 2, no bairro Bom Retiro.

O evento marca a etapa final de um processo que dura anos. Em breve, os projetos de lei do Plano Diretor de Matinhos serão encaminhados à Câmara dos Vereadores.

O atual Plano Diretor, elaborado em 2006, não atende mais às demandas da cidade, que cresceu significativamente nos últimos 18 anos. Por lei, o plano deveria acontecer 10 anos depois, em 2016. A revisão é indispensável para orientar o desenvolvimento urbano de Matinhos de forma sustentável e adequada às necessidades atuais.

O secretário de Urbanismo, Maurício Piazzetta, enfatiza a importância do processo participativo que levou à formulação do novo Plano Diretor. “Este é um plano feito pela cidade, pela comunidade, e que atende a diversas reivindicações do Ministério Publico do Paraná, UFPR e OSMTS (Observatório Social de Matinhos)”, afirma Piazzetta.

O documento é fruto de um esforço coletivo, que incluiu seis oficinas e a participação ativa de diferentes setores da sociedade, como o setor imobiliário e a Associação Comercial Empresarial de Matinhos (Acima).

A revisão do Plano Diretor aborda questões fundamentais para o futuro de Matinhos, como infraestrutura, habitação, saneamento e preservação ambiental. Paralelamente, o Plano de Mobilidade Urbana, também em discussão, busca melhorar a qualidade de vida na cidade, promovendo um transporte mais eficiente e seguro para todos.

Piazzetta destaca ainda a expectativa da Câmara dos Vereadores em receber o Plano Diretor para os próximos encaminhamentos. A participação da população na audiência pública é considerada importante para assegurar que o plano reflita as necessidades da comunidade e promova um crescimento urbano equilibrado.