Matinhos publica edital para o 2º Festival de Teatro de Rua

A Prefeitura de Matinhos divulgou o edital para o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em participar do 2º Festival de Teatro de Rua de Matinhos (FestRuma).

De acordo com o Departamento de Cultura, que responde à Secretaria de Educação, o festival busca promover a cultura e a arte, proporcionando um espaço para artistas e grupos se apresentarem ao público. O 2º FestRuma será realizado de 8 a 12 de julho, no Calçadão Central.

As pessoas jurídicas interessadas em se inscrever devem atender aos requisitos estabelecidos no edital. O período de inscrição inicia nesta sexta-feira (24) e vai até 4 de junho de 2024. Os valores e critérios para seleção estão detalhados nos anexos do edital.

Para participar, é necessário acessar o edital completo e os anexos, enviar os documentos solicitados pelo e-mail [email protected], ou preencher o formulário de inscrição conforme as orientações do edital: https://forms.gle/i2hVvL2cc4eMEXC27

A documentação necessária deve ser enviada dentro do prazo estabelecido sendo que a data limite é o dia 4 de junho.

A ficha de inscrição, o edital e seus respectivos anexos estão disponíveis para download no portal do município, pelo link: https://matinhos.atende.net/…/cultura-publica-edital-e…

Maiores informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Cultura, pelo e-mail [email protected], ou pelo whatsapp (41) 3971-6259.

Confira como foi o 1º FestRuma.

Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos