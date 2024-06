Matinhos sedia e apoia seminário para professores promovido pela Itaipu

O prefeito Zé da Ecler participou nesta semana do Seminário de Educação para Professores, que aconteceu na UFPR Litoral. O tema do encontro foi “A Sustentabilidade na Prática Pedagógica: o cuidado em si, do outro e do planeta”.

O Seminário de Educação para Professores é promovido pela Itaipu Binacional e Parque Tecnológico de Itaipu, e tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Amlipa (Associação dos Municípios do Litoral do Paraná). Os professores que participaram do evento irão receber certificados.

O secretário de Educação, Alzino Neto, foi um dos participantes. Ele lembrou que, inicialmente, o evento aconteceria em União da Vitória, no interior do Estado. Porém, o local foi alterado e Matinhos acabou escolhida para sediar o seminário desta quarta.

A grande atração do evento, realizado na quarta-feira (29), foi a vinda do jornalista e influencer Fabrício Carpinejar, famoso nas redes sociais por postar pequenos pensamentos escritos em guardanapos. Escritor premiado, jornalista com experiência em rádio e televisão, ator, influenciador digital, Fabrício Carpinejar também é palestrante e professor, com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais.

Um dos escritores contemporâneos brasileiros mais reconhecidos no país, tem 51 livros publicados e recebeu mais de 20 prêmios literários. “Só precisamos da fé de um único professor em nossa vida para confiarmos que somos capazes de tudo”, é a frase de Fabrício Carpinejar usada como o lema do evento.

O prefeito compôs a mesa de honra do seminário, junto com o secretário Alzino Neto; dos assessores da Diretoria de Coordenação da Itaipu, Natalino dos Santos e Adriano de Lima; da gerente de Educação do Parque Tecnológico de Itaipu, Karina Custódio; da representante do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, que preside a Amlipa, Giselle Cuch; e do vice-diretor da UFPR Litoral, representando a diretora Vanessa Andreotti, Luiz Eduardo Tomassim.