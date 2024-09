Matinhos tem mais um curso gratuito: eletricidade básica residencial

Inscrições já podem ser feitas no CCP

Os moradores de Matinhos poderão participar de mais uma capacitação gratuita: eletricidade básica residencial, ministrado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), entre os dias 9 e 25 de setembro com aulas às segundas, quartas, quintas e sextas à noite.

São 20 vagas e as inscrições já podem ser feitas, de forma presencial, no Centro Comunitário Profissionalizante (CCP) Vereador Mário Braga, onde acontecerão as aulas (av. Paraná, 462 – Tabuleiro).

O curso é viabilizado por meio do Projeto Básico Ambiental das Obras de Recuperação da Orla de Matinhos, executado pelo IAT em conjunto com o Consórcio DTA/Acquaplan, que busca a requalificação técnicas dos moradores locais para atender a nova demanda do município com a revitalização da Orla de Matinhos e faz parte do licenciamento do projeto. A realização conta com parceria da Prefeitura de Matinhos.

Essa é a última capacitação prevista de acordo com o cronograma do projeto, que ofereceu um total de 16 cursos para a população desde o primeiro semestre de 2023. A estimativa é que aproximadamente 400 pessoas foram beneficiadas.

Dessas capacitações, seis foram realizadas em 2024. Em março, os pescadores do município fizeram o curso de Motores Marítimos de Centro a Diesel; em abril foi ofertado o curso de Eletricidade Predial; em junho e julho o curso de Aplicação de Revestimento Cerâmico; e em agosto o curso de Assentamento de Tijolo à Vista e Pedra Decorativa. Ainda em março, também por meio do projeto, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) promoveu cursos de Empreendedorismo e de Técnicas para Camareira de Meios de Hospedagem.

Mulheres na construção civil

Foto: Consórcio DTA Acquaplan

O curso de Aplicação de Revestimento Cerâmico ofertado pelo IAT em parceria com o Senai, entre junho e julho, despertou a atenção do público feminino. Três mulheres participaram das aulas e incrementaram o currículo.

A profissional liberal Deolinda Sanção da Maia Siqueira, 49 anos, optou pelo curso como forma de aperfeiçoamento técnico. Ela atua como auxiliar do marido há dez anos. “Achei importante retomar essa atividade e buscar aprimoramento, tendo em vista esse novo momento de Matinhos e região, que trouxe mais serviços para nós”, destacou.

A auxiliar de serviços gerais, Antonia Martins Barbosa, por sua vez, disse acreditar que o curso profissionalizante vai garantir mais independência. “Vivo sozinha e não gosto de depender de ninguém, sempre trabalhei para o meu sustento, e agora vim conhecer mais sobre construção civil pra que eu continue independente e fazendo as coisas que preciso em casa. Além disso, posso oferecer esse serviço a quem precisa”, comentou.

A corretora de imóveis Janinha Pedra Domeraski, 52 anos, por exemplo, buscou nas aulas novos conhecimentos para aprimorar as negociações imobiliárias. “A cidade passa por uma transformação, e quanto mais a gente que trabalha com venda de imóveis conhecer sobre construção civil, melhor para orientar o comprador”, afirmou.