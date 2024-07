Matinhos tem o 1º Arraiá Cultural, com teatro e artes diversas

Acontece neste domingo (28), em Matinhos, o 1º Arraiá Cultural. O evento é organizado Cia de Teatro da UFPR – PalavrAção e tem apoio da UFPR Litoral, Prefeitura de Matinhos, curso de Artes e Associação de Micro e Pequenas Empresas de Matinhos (Ampec Matinhos).

O Arraial é aberto à comunidade e vai acontecer no antigo Centro Cultural, atual sede da Secretaria Municipal de Saúde, na avenida Paraná, em frente ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Navegantes, no Tabuleiro.

Haverá uma praça de alimentação repleta de delícias gastronômicas, com destaque para as tradicionais comidas juninas/julinas: milho, pipoca, pinhão e maçã do amor,.

O evento também incluirá apresentações culturais variadas, como exposições artísticas, danças típicas e outras atrações que prometem encantar os participantes.

📅 Data: 28 de Julho de 2024 ( Domingo)

⏰ Hora: 10:00 as 20:00 horas

📍 Local: Antigo Centro cultural (Atual Secretaria de Saúde de Matinhos/ Av. Paraná, 515 – Tabuleiro, Matinhos – PR, 83260-000)

Você é Artista de dança, Teatro, Músico, artes Visuais ou outra expressão Artística/cultural e tem interesse em fazer parte dessa Festança com a gente? Inscreva-se no formulário pelo QR Code ou pelo link https://docs.google.com/forms