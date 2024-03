Matinhos tem Paranaense de Bodyboarding e Sesc Triathlon no final de semana

Foto: Albari Rosa AEN

Matinhos sedia neste final de semana duas importantes provas esportivas do calendário estadual: a abertura do Circuito Paranaense de Bodyboarding e o Sesc Triathlon.

A 1ª Etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding Pro/Am 2024 será realizada nos dias 2 e 3 (sábado e domingo), no balneário Gaivotas. O evento é organizado pela Federação Paranaense de Bodyboarding e conta com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Matinhos.

O torneio terá a participação de mais de 60 atletas e coloca em disputa 1.000 pontos válidos para o ranking estadual da modalidade. Também estará em jogo a ponta do ranking nas categorias amadoras: masculino e feminino, master masculino e feminino (acima de 35 anos), grand master (acima de 40 anos), grand legend (acima de 50 anos) e iniciantes mista (sub-10).

As competições terão início às 8h de sábado, com disputas nas categorias profissional masculino e iniciantes, e se estenderão até domingo, culminando com a premiação às 15h30.

Para Andrio Costa, presidente da Federação Paranaense de Bodyboarding, o circuito de 2024 promete ser emocionante. A segunda etapa acontece em Paranaguá, na Ilha do Mel, a terceira em Guaratuba, na Praia Brava, e a quarta em Pontal do Paraná, em Shangri-lá. “Com categorias que vão desde profissionais até a base, estamos fortalecendo nosso esporte e agradecemos o apoio do Governo do Estado nesse processo”, destaca. A prova também também faz parte da programação dos Jogos de Aventura e Natureza.

Sesc Triathlon movimenta Caiobá no domingo

Foto: Divulgação

No domingo (3), o balneário Caiobá recebe o Sesc Triathlon, um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo do Paraná. Com três diferentes distâncias (olímpica, short e prova de revezamento), o triathlon atrai atletas de diversas partes do país para participar das provas de natação, ciclismo e corrida.

Está prevista a participação de 20 mil pessoas entre atletas e espectadores. O Sesc Triathlon também tem apoio do Estado e da Prefeitura de Matinhos.

Confira a programação de provas:

Prova Olímpica

Distâncias: Natação, 1,5 km, Ciclismo, 40 km, e Corrida, 10 km

Horário de Largada:

Categoria Elite (masculina e feminina): 8h40

Categoria Amadora Olímpica (masculina e feminina): 9h

Prova Short

Distância: Natação, 750m, Ciclismo, 20 km, Corrida, 5 km

Horário de Largada:

Categoria Speed, Mountain Bike, Trabalhadores do Comércio, Revezamento e PcD (masculina e feminina): a partir das 7h10

Desafio do Revezamento

Distância: Natação, 750m, Ciclismo, 20 km, Corrida, 5 km

Tempo Máximo de Prova: 2h30 após a largada

Horário de Largada:

Categoria Speed, Mountain Bike, Trab. do Com., Revezamento e PcD (masculina e feminina): a partir das 7h10