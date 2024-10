Mauricio e Evani vencem em Guaratuba e poder atual deve “subir a serra”

Foto: Divulgação

Maurício Lense (Podemos) venceu, neste domingo (6) a eleição para prefeito em Guaratuba, com a ex-prefeita Evani Justus (MDB) como vice. A chapa obteve 12.764 votos (56,28%), contra 9.765 (43,01%) de Fernanda Monteiro (PSD) e Estefano Iatskiu (União), numa diferença de 3.009 votos, com 100% das urnas apuradas. Almir Capelão e Silvano Costa, ambos do PMB, tiveram 162 votos (0,71%).

Mauricio e Evani estiveram à frente de uma grande aliança que ainda contou com o ex-prefeito José Ananias, o ex-vice prefeito Jean Colbert Dias e diversas lideranças políticas que já estiveram em lados opostos.

A coligação “União por uma Nova Guaratuba” reúne ainda PRD, Federação Cidadania-PSDB, PSB e PRTB. Também contou com apoio informal de alguns filiados e eleitores da Federação PT-PCdoB-PV, que ficaram sem candidato a prefeito e se dividiram entre os “locais”, da oposição, e os “de fora”, da situação.

A diversidade política poderá ser uma marca da nova administração. Já é, seguramente, o primeiro desafio para o prefeito na definição do secretariado e dos cargos de confiança de sua gestão.

Lense também se elege com apenas quatro dos 13 vereadores na coligação, mas poderá assumir, em 1º de janeiro, com uma base bem maior. O desmonte do grupo que detém o poder é um fenômeno esperado, o que amplia a característica de frente ampla da futura administração.

Mudança de domicílio

Roberto Justus e Fernanda Monteiro | Foto: Prefeitura de Guaratuba

A vitória de Maurício e Evani representa uma derrota que pode ser fatal para o grupo de Nelson Justus (União), eleito deputado estadual por sucessivos mandatos, mas que no último pleito ficou de suplente. Só voltou à Assembleia Legislativa com a licença do deputado Mauro Moraes para assumir a Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. Nelson Justus se prepara para a aposentadoria da carreira parlamentar com mais uma derrota eleitoral. Deve deixar a vaga na Assembleia no início de 2026, com a provável volta de Mauro Moraes para concorrer à reeleição.

A candidata a prefeita do grupo, Fernanda Monteiro, encerra 16 anos de importantes cargos comissionados na Prefeitura de Guaratuba, sendo quatro com a rentável função de procuradora Fiscal – que dá direitos a uma bolada em honorários – e quatro como secretária de Educação. A derrota é ainda maior pelos anos de promoção pessoal que teve com recursos públicos, apoio eleitoral de centenas de comissionados, os mais de 100 candidatos a vereador, o volume de dinheiro gasto na campanha.

Seu pai, Sérgio Monteiro, chefe de Gabinete de Nelson Justus na Assembleia durante mais de 20 anos, perde a aura de “grande estrategista” em uma campanha que teve duas pesquisas eleitorais suspeitas, farta distribuição de combustível e outros incentivos, além da fraude com títulos em um candidato do mesmo partido da filha investigada pela Polícia Federal, entre outras denúncias.

O filho de Nelson Justus, o temperamental prefeito Roberto Justus (PSD), programado para sucedê-lo na Assembleia, perde a base eleitoral e fica com a imagem de ter sido o principal responsável pela derrota do grupo. Após uma desastrada atuação política e uma administração que desmontou o legado de feitos da sucessora, justamente a tia Evani Justus, fica enfraquecido para a pré-candidatura, mesmo já estando em campanha.

Mercurial, há seis anos Roberto demitiu todo o secretariado depois que o pai teve a metade dos votos de Mauricio Lense para deputado estadual em Guaratuba – o prefeito eleito lançou uma espécie de anticandidatura. A expectativa é sobre a reação que terá com essa nova derrota: se irá assumir a responsabilidade que lhe cabe ou em quem vai jogar a culpa. Sobre a candidatura a deputado, poucos acreditam que Roberto irá manter o sonho.

O slogan de Maurício e Evani, “A mudança que Guaratuba precisa”, comentam os políticos locais, é do endereço de Fernanda, Sérgio, Nelson e Roberto. A expectativa geral é que os quatro derrotados “subam a Serra (do Mar)” e voltem a morar em Curitiba, deixando em Guaratuba apenas suas casas de veraneio.