Maurício Lense apresenta demandas de Guaratuba na Assembleia Legislativa

Deputado e prefeito eleito no plenário da Assembleia | foto: Assessoria Parlamentar

O prefeito eleito de Guaratuba, Mauricio Lense (Podemos), visitou nesta terça-feira (5) a Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. Ele foi recebido pelo deputado estadual Denian Couto (Podemos). “A interlocução da prefeitura de Guaratuba com a Assembleia Legislativa é muito importante. A parceria política voltada ao interesse público trará bons frutos”, destaca Lense.

O prefeito eleito foi ao plenário, conversou com diversos parlamentares e apresentou as principais demandas para a cidade, que já se prepara para a temporada de verão. Maurício Lense e a vice Evani, foram eleitos com 12.764 votos e assumem a prefeitura de Guaratuba em 1º de janeiro.

Para Denian Couto, essa parceria é muito importante. “Pra mim é uma honra e um privilégio representar Guaratuba aqui na Assembleia. Estarei ao lado do prefeito Mauricio Lense em cada demanda em Curitiba. É meu papel também auxiliar a administração municipal em buscar recursos e obras junto ao Governo do Estado”, pontuou Couto.

Dificuldades na transição com o atual prefeito

Enquanto avançam as articulações com a Assembleia e o Estado, a montagem da equipe e a definição das primeiras ações do governo, Maurício sofre com o atraso e manobras protelatórias do atual prefeito na transição.

No dia 14 de outubro, o prefeito eleito encaminhou um ofício nomeando quatro representantes para a comissão de transição de governo e pedindo documentos sobre a situação atual do município. Passados 20 dias, o prefeito em final de mandato, Roberto Justus, não respondeu e, em contrapartida, protocolou nesta segunda-feira (4) um projeto de lei à Câmara para criar regras e cargos para a transição.

Além da demora natural da tramitação do projeto, que precisa passar por duas comissões e por diversas votações, existe a possibilidade de haver modificação e veto. No texto do projeto, Justus cria cinco cargos com salários de R$ 6.600,00 cada e determina que o prefeito eleito terá, no máximo, três membros na comissão.

A falta de informações se soma às falhas no Portal da Transparência da Prefeitura de Guaratuba, que impedem acesso a documentos.