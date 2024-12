Mauricio Lense e Denian Couto discutem obra do hospital de Guaratuba

Foto: Assessoria parlamentar

O prefeito eleito Mauricio Lense (Podemos) e sua esposa Simone Lense estiveram nesta segunda-feira (2), na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em Curitiba, para tratar da conclusão da obra do Hospital Maternidade de Guaratuba.

Eles estavam acompanhados do deputado estadual Denian Couto (Podemos), que tem sido um importante articulador do município junto ao Governo do Estado. Os três foram recebidos pelo chefe de gabinete da Sesa, Ian Sonda. Também discutiram outros assuntos relacionados à saúde pública do município.

A obra do hospital, ao lado do Pronto Socorro, conta com recursos do Estado e é gerenciada pela administração municipal. Na atual gestão foi iniciada e reiniciada diversas vezes.

Deveria ficar pronta em 2021 e custar um pouco mais do de R$ 1 milhão. Três anos depois e muito dinheiro desperdiçado, o governador Ratinho Junior teve que salvar a obra. Em abril de 2024 anunciou mais R$ 4,7 milhões para terminar a construção.

“No que eu puder, dentro das minhas atribuições como deputado, vou buscar os recursos e melhorias para Guaratuba, em todas as áreas. O trabalho já é muito intenso e não vai parar”, declarou Denian.

A conclusão da obra do pequeno hospital-maternidade e a construção de um “verdadeiro hospital” é uma das principais ações do programa de governo do futuro prefeito Maurício.