Mauricio Lense e vereadores pedem liberação para caminhoneiros de Guaratuba no ferry boat

Fotos: Rodrigo Labatut

Caminhoneiros de Guaratuba ameaçam fechar a travessia do ferry boat se o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) não liberar a passagem de carretas articuladas durante o dia.

Eles prepararam um bloqueio nesta sexta-feira (9), mas decidiram fazer uma pequena manifestação e aguardar mais uns dias para uma resposta do órgão estadual. Se não forem atendidos, podem fechar a travessia na baía de Guaratuba na próxima semana.

Eles reclamam que o DER proibiu o transporte de veículos articulados no ferry boat durante o dia e restringiu a travessia para o horário entre meia-noite e 6h, mesmo que esteja sem carga. A reivindicação é para suspender a restrição nos meses fora da temporada de verão.

Laurindo Tavares Lima, caminhoneiro morador de Guaratuba, explica a restrição: “Só pode atravessar caminhão alongado e de outros tipos, não passa (caminhão) articulado, que passou (durante) 20 anos”, disse. “A gente está sem apoio, sem banheiro, sem dormir de noite, sem poder trabalhar”, completa.

No dia a dia, um caminhoneiro que pega uma carga em Santa Catarina para levar à Paranaguá, por exemplo – o que faz no horário comercial – tem de ficar aguardando até meia-noite para fazer a travessia. Cerca de uma hora depois, ele chega a Paranaguá, retorna durante o dia e fica novamente na fila do ferry boat até meia-noite.

Ao lado dos manifestantes que se reuniram no embarque do ferry boat no final da manhã desta sexta, Maurício Lense conta do drama vivido diariamente por eles. “A situação deles é complicada porque eles têm de ficar parados do outro lado. Às vezes a balsa atravessa quase vazia e não leva eles”, conta. “Se ele chegar às 3 horas da tarde, ele tem de ficar esperando até meia-noite para poder atravessar e chegar na família”, explica. “Os caminhoneiros vão fazer uma viagem de Itapoá até Paranaguá e levam três dias. Eles ainda têm de arcar com o custo de ficar parado. É uma situação muito ruim, principalmente para os nossos, de Guaratuba”, denuncia.

Ofício aos DER e apoio dos deputados

Atendendo os caminhoneiros e também para evitar transtornos aos moradores e visitantes, o candidato a prefeito Mauricio Lense (Podemos) e quatro vereadores pediram a intermediação dos deputados estaduais Denian Couto (Pode) e Anibelli Neto (MDB) junto ao Governo do Estado e ao DER.

Os vereadores Itamar Junior (PRTB), Edna Castro (Pode), Ricardo Borba (Pode) e Juliano Petruquio (MDB) encaminharam ofícios aos deputados e ao DER-PR.

No ofício, eles explicam as dificuldades vividas pelos caminhoneiros e pedem para o DER autorizar a travessia aos veículos emplacados em Guaratuba.