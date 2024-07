MDB reúne lideranças do Litoral e direção estadual  em Paranaguá

O MDB do Paraná realizou nesta sexta-feira (5), em Paranaguá, o 10° Encontro Regional. O evento contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas, destacando-se as delegações dos municípios do Litoral, como Pontal do Paraná, Matinhos e Guaraqueçaba, além dos anfitriões.

A executiva estadual, representada pelo presidente, deputado estadual Anibelli Neto, e pelo secretário-geral, Orlando Pesutti, ressaltou a importância da autonomia dos municípios para lançar candidatos a prefeito ou formar coligações, conforme a conjuntura local.

Muitas histórias foram lembradas pelos históricos emedebistas Zé Maria Correia e Orlando Pesutti, destacando toda a contribuição do MDB ao Litoral. Entre as novas lideranças da região, destacou-se o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, pré-candidato à reeleição.

Rudão Gimenes

O evento foi prestigiado pelo prefeito Marcelo Roque, que expressou sua admiração pela história do partido, onde seu pai, o ex-prefeito Mario Rque esteve filiado a maior parte da vida política. Também esteve presente o pré-candidato André Pioli. Durante o encontro, houve a entrega dos diplomas de honra Ulysses Guimarães, homenageando os emedebistas de Paranaguá que tanto fizeram pelo partido.

O anfitrião do evento, presidente municipal Eduardo Cercy, conhecido como Duda, enfatizou o suporte do diretório estadual e expressou confiança de que o MDB local “sairá fortalecido das eleições municipais, com vereadores eleitos para lutar por Paranaguá”.

Anibelli Netto

De acordo com Anibelli Neto, “o encontro demonstrou a força e a unidade do MDB no litoral paranaense, refletindo o compromisso do partido com o progresso regional e a valorização da política municipal”.

Os encontros regionais estão servindo para ajudar a fortalecer a organização do partido para as eleições municipais de outubro. “Unidos, seguimos firmes na construção de um futuro promissor para Paranaguá, o Litoral e todo o Paraná”, completou Anibelli.